Mi mamá me ama, mi mamá mi mimá, mi mamá me...

Presentación de estos niños traviesos, mu traviesos, lo que ahora se denomina trastorno TDAH. Son las siglas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos. Toma ya, cómo me ha quedado. Lo que le faltaba a esta gente.

Pasodoble dedicados a ellos mismos por salir, en los cuplés se les nota mucho la falta de ensayos, todos los años no puede ser, cuando se baja la intensidad es lo que suele pasar, una agrupación que siempre se ha apoyado en sus gag, este año no lo ha hecho y el resultado no es el más convincente. De todas maneras el personal se divirtió con ellos.