Hoy se inaugura la muestra que reúne 25 imágenes de distintos autores internacionales, entre los que se encuentra el fotógrafo onubense Juan Sande. Todos ellos forman parte del colectivo Contemporáneos, que llevó No words al Festival Off de PhotoEspaña 2016. No words del colectivo Contemporáneos, se inaugura hoy, a las 20:00, en la Sala Gaudia Fotografía (calle Palos, 13). La exposición estará abierta hasta el 14 de marzo.