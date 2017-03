'Enjaulados' entre países

Para exponer la dureza de la vida de los migrantes subsaharianos que viven en las zonas de conflicto, a escasos metros de la valla que separa Marruecos y España, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva acogió la proyección del documental Enjaulados, que aprovechó el marco del Día Internacional del Trabajo Social. Una historia de solidaridad y no de caridad, como recalcan sus responsables, en la que un grupo de voluntarios de colectivos de Badajoz y Huelva superan numerosas dificultades para entregar ayuda humanitaria a los migrantes subsaharianos que esperan para cruzar a Europa al otro lado de la valla.

Pilar Blanco, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad animó a todos los presentes y a los numerosos alumnos presentes a "trabajar para lograr romper las barreras, lograr que no haya excluidos y todas las personas tengamos las mismas oportunidades". De ahí "la importancia de estas jornadas" que no sólo buscan remover conciencias, sino también plantear un futuro diferente.

Un coloquio abierto con todos los asistentes completa la convocatoria de la UHU

Por su parte, la profesora Mª Ángeles Escrivá puso de relieve el silencio creado alrededor de la problemática migratoria subsahariana y la crítica situación que se vive en la valla de Ceuta. Con este evento "reclamamos atención sobre la problemática que ha perdido atención en comparación con los refugiados de Oriente y tenemos el problema en las puertas de España". Por ello defendió que "no hay migrantes de diferentes categorías, aunque parece que los africanos tienen menos derechos por tener menos visibilidad".

En este sentido, defendió la necesidad de "reconstruir un discurso de universalidad, derecho, solidaridad e igualdad" porque "la amenaza no es el otro. No hay competencia por los recursos entre los pueblos como nos quieren hacer ver de forma interesada". En cambio consideró necesario "ver el tema migratorio desde un punto de vista más amplio" ya que entiende que los ciudadanos "somos juguetes en manos de los intereses con mensajes como el que viene nos quita el trabajo, entre otros. No competimos ya que lo que hay es acaparamiento de recurso por unos pocos".

Tras el documental, todos los asistentes compartieron sus experiencias en coloquio abierto en el que pudieron participar también los alumnos presentes. El debate contó con todas las visiones posibles de la problemática, con representantes de ambos lados de la valla como Reduan Mohamed y Tariq Ahmed, ambos activistas de Ceuta, o la experiencia de Mohamed Ben Yacoud desde la Asociación Manos Solidarias de Tetuán. A todos ellos aportó su relato personal Yacouba Ballo, costamarfileño asentado en Lepe, quien además explicó las dificultades que se encuentran los migrantes una vez en suelo europeo y la exclusión a la que se enfrentan. Todos ellos juntos a Primavera Solidaria-Llerena (Badajoz), Ahmed Khalifa, vicepresidente de la Asociación Marroquí de Málaga para la integración de Inmigrantes, y Antonio Abad Díaz, presidente de Asisti-Cuenca Minera (Huelva) participaron en el enriquecedor intercambio de experiencias y opiniones tras la proyección del documental.