Bollullos presume de balcones

Flores y macetas ponen el toque de color y perfuman de manera natural balcones y patios a los que visten de belleza, a la par que perpetúan una tradición que mantiene toda su vigencia en municipios como Bollullos Par del Condado.

El Concurso de Patios y Balcones organizado por el Ayuntamiento supone un reconocimiento tácito a esos ciudadanos que deleitan a sus paisanos con estos espacios que rezuman belleza y engalanan las fachadas. Una eclosión de color a la que contribuyen gitanillas, claveles, geranios y petunias que decoran paredes encaladas que proyectan la luz y ceden el protagonismo de la paleta de colores a este crisol de flores que son embajadoras de la primavera onubense.

En la tercera edición de este concurso han participado 46 vecinos que se afanan cada día por cuidar y enaltecer estos lugares siguiendo la tradición de sus mayores. La ganadora del primer premio de patios, Josefa López, relata que su pasión no le consume mucho tiempo al cabo del día. La clave, insiste, es la perseverancia y el cuidado diario que garantice un óptimo mantenimiento de la planta. En este aspecto subraya que el riego es fundamental para mantener el frescor del ambiente y la retirada de las hojas secas. Por eso no sigue un ritual ni un horario fijo, ella admira su patio y en función de las necesidades de la planta aplica su receta, que no es otra que el cuidado y el mimo.

Así lleva haciendo desde hace más de treinta años, en una tradición heredada de su madre, a quien "le gustaban las flores, la naturaleza y la vida silvestre".

En la categoría de patios también fueron premiados José María Caro y Juan Ojeda, que quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el hogar de los hermanos Nieves y José Miguel García, primer premio de balcones, él es el encargado de seguir la tradición de su madre. Desde que poseen la vivienda no escatiman en mimos en el cuidado de la decoración floral, integrada por algo más de sesenta macetas. García destaca que el único secreto para mantener atemporal la belleza de sus tres balcones y terraza que dan a la calle es garantizar las necesidades hídricas y el abono natural de la planta. "Por las tardes con la fresquita riego cada dos o tres días durante la estación de la primavera". En verano el riego es diario; mientras que, en invierno, cada quince días". En la categoría de balcones también resultó premiada Josefa Fernández.

Desde el Ayuntamiento del municipio onubense destacaron que "el concurso muestra el patrimonio natural de nuestra localidad", así como "la idiosincrasia e identidad de nuestros vecinos, que se esmeran cada año en poner en valor la belleza que encierran" sus patios y balcones para lograr la admiración de los visitantes.

Para ello, los patios de los que han resultado ganadores han permanecido abiertos al público durante el pasado fin de semana, al objeto de que todos pudieran deleitarse de estos rincones que rezuman sosiego, costumbrismo e invitan a disfrutar de la sombra y frescor que otorgan a toda la casa.