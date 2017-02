La Sierra muestra su patrimonio

Las XXXII Jornadas del Patrimonio de la comarca de la Sierra en 2017 en Fuenteheridos ya tienen fecha, del jueves 6 al domingo 9 de abril del presente año, tras la última reunión celebrada hace pocos días en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad anfitriona.

Sin duda el hecho de ampliar la jornadas de tres a cuatro días es una de las grandes novedades de las jornadas. Un objetivo que planteó el Ayuntamiento de Fuenteheridos desde un principio, como ya adelantó en septiembre de 2016 Huelva Información.

Habrá doce ponencias, actividades de calle y la entrega del Premio al Serrano del Año

Todo ello con el objetivo de hacer las jornadas más rentables, ya que supone un gran esfuerzo y gasto económico para únicamente tres días, como hasta ahora. Incluso en esta ocasión las jornadas, con sus habituales ponencias y exposiciones, van a tener un mayor protagonismo en la localidad con actividades en horario de tarde para dinamizar las jornadas y propiciar que los visitantes recorran y descubran el municipio atraídos por las jornadas.

En cuanto a las ponencias ya han sido seleccionadas, con doce en total, y ahora sólo falta contactar con los autores para coordinar los días y horarios exactos de dichas jornadas. Otra de las novedades de estas jornadas del patrimonio de la Sierra es que por primera vez la gastronomía será protagonista directa de una de las ponencias de las jornadas. En esta ocasión será la ponencia inaugural del jueves a cargo del chef Luis Miguel López Luismi del restaurante Arrieros de Linares de la Sierra. Y todo ello porque cada vez más el turismo gastronómico es un reclamo a la comarca e importante en el ámbito laboral y económico.

En los últimos meses se han celebrado diferentes reuniones en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fuenteheridos con la presencia de buena parte del equipo de gobierno de la localidad, el coordinador de las jornadas y vicepresidente de la asociación cultural papera Solera Añeja, José Luis Macías, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Sierra Ignacio Garzón, y miembros de la federación a través de algunas asociaciones adscritas.

Las jornadas del patrimonio de la Sierra están muy avanzadas en su planificación y tienen una programación completa y variada. Además de la apuesta, implicación y trabajo directo del consistorio serrano y de su alcalde José Antonio Cortés a la cabeza sería conveniente, aunque no determinante, aluden desde la organización, la ayuda económica de algunas administraciones. En los últimos años sólo la Diputación Provincial de Huelva ha arrimado el hombro. Aún así no es una preocupación directa del Ayuntamiento serrano que entrará a formar parte del grupo privilegiado y escaso de pueblos que han organizado las jornadas en dos ocasiones. Como curiosidad no hay ningún pueblo que las haya acogido en tres ocasiones y, por el contrario, hay algunos pueblos, pocos, que no la han organizado nunca como sería Linares de la Sierra.

En los últimos años la gran incógnita y duda está siendo quien acoge las jornadas y precisamente no se conoce la próxima sede, que en un principio se debería conocer el domingo 9 de abril durante la clausura. En la misma se entregará también el premio al Serrano del Año que otorga Radio Sierra de Aracena junto a la federación y consistorio organizador.

Las Jornadas del Patrimonio de la Sierra se vienen organizando desde el año 1985, cuya primera edición se hizo en Almonaster la Real, y desde una década después las viene organizando la Federación de Asociaciones de la Sierra, creada precisamente en 1995.