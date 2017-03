Un manto para iluminar la noche

María Santísima del Rocío y Esperanza se encuentra en su capilla lista para su salida procesional. Este año todo se adelantó para la colocación del nuevo manto y se montó el paso de palio una semana antes de lo que se acostumbra todos los años. Sólo está a la espera de la flor para su salida en la noche del Lunes Santo.

El resultado del manto una vez colocado en el pollero fue espléndida, todos son elogios al trabajo ejecutado por el taller de Francisco Carrera Iglesias Paquili. En la noche de ayer quedaba todo listo para que se realizara el retranqueo.

Francisco Carrera se encontraba especialmente satisfecho y no dudaba en decir que el manto ha quedado "soberbio, cuadra perfectamente, ha subido en plenitud; todo el mundo está encantado y eso me alegra mucho", señala el artista. La colocación del manto resultó un acontecimiento, pues ese era el momento que se esperaba para conocer cómo quedaba, pues no se había probado hasta el momento. Sólo se había visto en el bastidor y en la presentación del manto en el Ayuntamiento y, posteriormente, luciéndolo la Virgen del Rocío y Esperanza en su bendición.

El bordador y vestidor de la Virgen resalta que "ha cuadrado a la primera, la verdad es que en su día habíamos probado un dibujo para ver cómo quedaba en el pollero".

Reconoce que en el momento de la colocación del manto se sintió "especialmente emocionado". "El trabajo lo sientes concluido cuando lo luce la Virgen en su palio y ves a tantas personas que en ese momento se emocionan, porque trabajaron mucho para que fuera posible; es un momento espectacular por todo lo que trasmite". Como él mismo dice, "el trabajo lo haces para que la gente lo disfrute y cuando les ves con esa alegría, la verdad es que me emociona mucho".

Ahora sólo hay que esperar a verlo en la calle, "porque será todo un resplandor completo del bordado, que irradiará su propia luz en la noche".

Francisco Carrera no deja sin tener en cuenta un detalle. Así este año la Virgen de Rocío y Esperanza lucirá una mantilla y blonda color marfil, lo que pretende con ello es "enmarcar así la cara con los tonos marfil para que destaque, para que no le anule el patrimonio que se estrena".