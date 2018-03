El Consejo de Cofradías no está dispuesto a pagar por la información del tiempo

Meteohuelva seguirá con su servicio gratuito a los cofrades

Meteohuelva dice que no sólo no cobrará a las cofradías por informar y colaborar con ellas en los días que la climatología le sea adversa, sino que lo seguirá haciendo con mucha satisfacción. En los últimos años el hombre del tiempo para los cofrades tiene nombre propio, Daniel Zamora, que con su estación meteorológica ubicada en Huelva mantiene informados a los cofrades de las incidencias que se van produciendo en cuanto a los cambios del tiempo. Su información le llega principalmente del radar del Instituto Meteorológico Portugues, del que dice recibe muy buena información. Desde hace unos seis años está pendiente de lo que ocurre con el tiempo en Huelva capital y provincia, "mi teléfono lo tiene ya casi todo el mundo y me llaman gratuitamente, yo soy un aficionado que le dedica las 24 horas del día a esto, que no puede cobrar, aunque entiendo que Aemet lo haga porque es una empresa y me consta que a muchos de los que trabajan en la agencia pues quizás no les gusta mucho estas medidas de ahora, porque también les gusta colaborar con las hermandades como lo han venido haciendo hasta ahora". Daniel Zamora seguirá "con el radar encima" e informando de lo que va a ir ocurriendo con el tiempo de aquí a Semana Santa, dice que no se pueden hacer ahora mismo predicciones, "todo sería futurismo, lo que sí tenemos claro es que los próximos diez días serán de lluvia".