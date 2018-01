La tensión pasa factura

Choque de tensión que por momentos hizo saltar chispas. La aceleración, las revoluciones y la frustración por el injusto marcador llevaron a los albiazules a perder los nervios en varias ocasiones. Pero no fueron los únicos, porque el visitante Hugo Rodríguez protagonizó un incidente al término del encuentro que provocó la intervención de la Policía Nacional.

Tanto Núñez como Santi Luque fueron expulsados por doble amonestación durante el choque. Ya camino del vestuario pidió disculpas el capitán recreativista a la grada. Fue un día duro para Núñez, que supo al término del partido que había fallecido su abuelo. "Lamento mucho mi expulsión de hoy, es un error que asumo totalmente y agradezco mucho las muestras de cariño por el fallecimiento de mi abuelo, hecho que conocí al terminar el partido y nada tiene que ver con ese error", señaló en un mensaje a la afición. A continuación añadió: "¡Esto sigue, por el Murcia!".

Santi Luque también fue expulsado en la segunda mitad del encuentro. El malagueño soltó una patada fuera de lugar fruto de la frustración que aunque no alcanzó al rival lo mandó a la ducha. De camino al vestuario dirigió unas palabras a un aficionado que le recriminaba la acción. Reconoció su error y pidió disculpas posteriormente: "Quería pedir perdón a la afición, compañeros y a todo el personal de esta entidad, pero también quiero aclarar lo sucedido ya que mucha gente habla sin saber lo ocurrido. Yo no me encaro con la afición, simplemente un aficionado al que veo correr desde su sitio hasta donde yo estoy exclusivamente para insultarme y decirme de todo sobre mi familia y mi respuesta es 'quién eres tú para insultarme a mí' repitiéndolo varias veces", señaló en una nota. Además, aseguró que "nadie dude que voy a muerte por este club tan grande y pido perdón a todo aquel que se haya sentido ofendido. No ha sido mi intención".

La tensión no terminó cuando el colegiado decretó el final. El visitante Hugo Rodríguez protagonizó un incidente que provocó la intervención de la Policía Nacional para evitar males mayores al retirarlo del campo. El futbolista denunció a través de las redes sociales una supuesta agresión desde la grada. "Acudí a ese sector de la grada al ver que mi compañero Moisés estaba siendo increpado por aficionados teniendo a su hijo de dos años, mediando para proteger y evitar que la situación pasara a mayores siendo yo agredido por un aficionado que posteriormente corrió escaleras arriba" aseguró. Algunos aficionados onubenses le respondieron acusando a varios futbolistas del Cartagena de provocar a la grada onubense.