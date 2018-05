"Nuestra temporada va a terminar el domingo"

"La temporada debe terminar el domingo". La frase en boca de Diego Jiménez la firma cualquier recreativista. El central albiazul fue el invitado de La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake junto al presidente de la Federación de Peñas, José Antonio Cabrera. Ambos disfrutaron de la buena mesa del establecimiento onubense junto a los integrantes de la redacción de Deportes de este diario.

La permanencia del Decano fue el eje central de todo el debate. El defensor recreativista asegura que "estamos concienciados con ganar nosotros el partido para no depender de terceros". Diego Jiménez avisa que "por la tarde quiero ir a ver ganar al filial a la Ciudad Deportiva sin tener que estar pendiente de lo que hagan los demás equipos". "Debe ser un domingo de felicidad doble para todos los recreativistas, con la victoria de nuestro Recre por la mañana y del Atlético Onubense por la tarde", insiste Cabrera.

El albiazul fue muy claro en la Tertulia. Si el Decano se encuentra peleando por la salvación es "porque habremos hecho las cosas mal en una año en el que todos teníamos muchas expectativas". Asume que "no hemos cumplido porque la clasificación no miente". Dicho esto, "ahora lo que nos toca es responder el domingo y ganar nuestro partido". Por ello, "no puedo estar satisfecho por la temporada porque todos pudimos hacer más". Tras un repaso rápido al año lamenta que "cuando empezamos en verano pensábamos que pelearíamos por la promoción de ascenso y luego sólo la rozamos en una fase con Ángel López. Luego en la segunda vuelta nos desinflamos y nos dimos cuenta que nuestra pelea era otra".

Diego Jiménez vive un final de campeonato "difícil" por unos problemas físicos que le hacen ser duda de forma permanente. Como otros compañeros como Lazo le toca "dosificar los entrenamientos para aguantar" hasta que el objetivo esté cumplido. A pesar de ello, en Granada hizo "mi mejor partido de la temporada". No obstante, bromea con que "en esa última jugada en la que Marc nos salva perdí tres años de fútbol". Una acción en la que "se nos aparecieron la virgen de la Cinta y del Rocío juntas". Pese a que la plantilla no ha rendido al nivel esperado, "hay compañeros que veremos brillar en otros equipos en las próximas temporadas". Del grupo actual destaca la proyección de hombres como "Lazo, Sergio, Nacho o Rafa de Vicente" que "tienen condiciones para estar en una categoría superior".

El Recre es "un club diferente a cualquier otro de la categoría". Los futbolistas del Decano "somos unos privilegiados en Segunda B, porque tenemos una afición que es un tesoro que ya quisiera cualquiera". La hinchada "nos ha apoyado siempre, son los responsables de que el club siga vivo y sabemos siempre estará ahí". El domingo, "ojalá seamos capaces de llenar el campo, pero los que vayan que lo hagan como siempre, con ganas de apoyar y animar a los jugadores". El ambiente del Nuevo Colombino "se les hace cuesta arriba a los rivales y es algo que debemos hacer valer". Cabrera aplaude la reflexión del central albiazul para añadir que "la afición se ha vaciado este año". Destaca que "cada vez que se pone complicado el escenario responde. El mismo que sale ofuscado un domingo, vuelve al siguiente porque el amor nos puede". Para el domingo vaticina que "seremos por lo menos 15.000". Destaca varias iniciativas como "la de la Federación de Peñas que va a permitir a 1.000 niños de la capital y 300 de la provincia estén en el partido". Además agradeció "la campaña puesta en marcha por Huelva Información para llevar más gente al campo porque es fundamental el respaldo del periódico".

Pide para ello "la unidad de todos" porque "si queremos que el Recre tenga el futuro que todos deseamos hay que ser una piña sin fisuras a la hora de defenderlo". Considera que "es lo que nos va a devolver a Segunda más pronto que tarde". Además, Cabrera anuncia que "junto a la Diputación Provincial y el Recreativo vamos a llevar la próxima temporada 18 partidos del primer equipo, el filial y el juvenil por la provincia".