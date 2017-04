Casi el 85% de los socios ya han pagado sus carnés

Alrededor de un 85% de los abonados del Decano ya han pasado por las taquillas y han cumplido con la palabra dada en verano, según datos confirmados por Huelva Información. El arreón de las últimas semanas ha despertado a los rezagados y la entidad confía en que de aquí al final de la temporada la respuesta sea más positiva si cabe.

En el Nuevo Colombino saltaron las alarmas al cierre del plazo dado inicialmente por la entidad para el pago de los carnés de temporada. Inicialmente el plazo quedó fijado para finales de marzo y posteriormente para el primer partido del mes de abril. Entonces el club reconoció que habían pagado alrededor del 70% de los socios y que quedaban todavía el 30% por cumplir. De hecho ya ante el Mérida estuvieron activos los tornos y aquellos que no habían pagado no pudieron entrar. Este hecho y los llamamientos hechos desde la entidad activaron en las últimas semanas a los rezagados. Ya ante el Mérida hace dos semanas se registraron largas colas de aficionados para pagar sus abonos.

Las taquillas siguen abiertas y así lo estarán hasta el final del campeonato. Los socios que todavía no hayan pagado tienen la oportunidad de hacerlo para no perder la antigüedad y el número de carné, aunque mientras no lo hagan no podrán acudir al estadio. En los últimos días se sucedió el goteo de abonados en las taquillas y se espera un nuevo arreón el mismo domingo de cara al encuentro contra el Melilla.