"El punto, con portería a cero, nos hace crecer"

Valorando positivamente el punto cosechado en la Nueva Condomina participó ante los medios al término del encuentro el entrenador del Recreativo, Ángel López. El preparador madrileño no dudó en señalar que "podemos estar satisfechos con el esfuerzo, con la lucha y con cómo hemos competido. La premisa era dejar la portería a cero después de volver a encajar goles, recordar lo que nos hizo ganar cuatro partidos seguidos y crecer rápidamente. Se valora mucho venir a este campo, con este ambiente, contra un equipo en una muy buena dinámica y tener el carácter y la lucha por cada balón que hemos tenido". Continuó remarcando que "la premisa era el trabajo defensivo, pero no hemos renunciado a atacar. Hemos sacado muchos saques de esquina y hemos tenido muchas opciones a balón parado y no recuerdo ocasiones muy claras del Murcia". "Un punto y portería a cero que nos sirve para seguir en el camino y para crecer", sentenció en el análisis del encuentro el preparador albiazul.

A pesar de no volver a la senda del triunfo, López indicó que "las sensaciones son parecidas a cuando logramos las cuatro victorias". Acerca de la actuación del canterano Víctor Barroso se pronunció para señalar que "nos cuesta destacar a un jugador por encima de otro, pero es verdad que Víctor venía debutando como titular en este estadio y ha tenido personalidad para sacar el balón parado. No le hemos metido presión, hemos querido que se liberase y ha estado muy bien".

Sobre los objetivos finales del Decano en el presente campeonato liguero no quiso pronunciarse el entrenador albiazul: "Es momento de mirar al Badajoz, es lo que siento y lo que pienso. Lo que pase contra el Badajoz seguirá marcando el objetivo. No debemos poner las miras ni hacia arriba ni hacia abajo. Las sensaciones son buenas y el equipo es competitivo". Sobre la no participación de Gorka Santamaría en el encuentro quiso desvelar que "ha estado toda la noche vomitando. Se ha anulado cualquier opción de poderlo utilizar. Ha venido al banquillo para no dejar una mala sensación, pero no estaba dispuesto para jugar hoy. Hasta tuvimos que cambiarlo de habitación para que no contagiase a nadie".

Por último, explicó el planteamiento defensivo del equipo, focalizado en el peligro que aportaba al partido el pichichi del Murcia, Elady: "Teníamos alguna duda, pero Elady había jugado por dentro en Écija y meter a Pedro en banda era algo más contra natura, pero no lo descartábamos porque Elady podía correr más a la espalda de nuestros centrales. No recuerdo alguna ocasión en la que nos hayan desbordado. Mario también ha secado a Santi Jara, pero tampoco nos hemos empecinado en pensar en el rival. Si el Recre está a su nivel no tiene que preocuparse en exceso de nadie. Nos vamos satisfechos por la portería a cero, aunque personalmente siempre quiero la victoria".