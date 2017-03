"El partido soñado" para Manolo Zambrano

Manolo Zambrano, presidente del consejo de administración del Recreativo de Huelva, califica el encuentro del próximo domingo ante el CD El Ejido 2012 como "el partido soñado. Es importantísimo para nosotros y vamos a intentar que sea una fiesta de todo el recreativismo". Para ello los rectores albiazules han programado diversas iniciativas, como los partidillos de fútbol base a medio campo durante el descanso y el reparto de camisetas por parte de patrocinadores de la entidad, además de lanzar una promoción de entradas denominada Los niños se quedan con el Abuelo.

"Es el partido soñado hace dos meses. Si echamos la vista atrás hubiéramos firmado esta situación. Estábamos pensando que ojalá llegáramos faltando ocho jornadas a intentar sumar 40 puntos aquí en casa", dice Zambrano.

El Recre ocupa la undécima plaza de la clasificación con 37 puntos, a seis de los puestos de descenso -que en caso de empate con el Atlético Mancha Real son siete, al tener ganado el goal average al conjunto jiennense- y a cinco del Extremadura, que es décimo sexto, posición que permite disputar al final del campeonato la eliminatoria por la permanencia.

A la pregunta de si esperaba la reacción del equipo, Zambrano responde que "como presidente deseaba la situación, como entrenador creía que sí iba a llegar por la sencilla razón de que vamos a llegar al final de la liga con jugadores muy frescos. Ahora mismo en el once titular hay cuatro o cinco futbolistas que en la primera vuelta han jugado poco y ahora van a llegar en plenitud. Además tenemos la suerte de contar con dos veteranos que parece que tienen 18 años, como Jesús Vázquez y Antonio Núñez. Sabía que íbamos a llegar bien por la experiencia del equipo junto con la frescura de los que habían participado poco antes como Antonio Domínguez, Pape, Iván Aguilar o Ubay Luzardo, que no tienen 35 partidos en sus piernas sino como máximo 15 o 20. Así que me lo esperaba".

El máximo mandatario recreativista insiste en que "hace un par de meses hubiéramos firmado esta situación porque la soñábamos. Tenemos 37 puntos y nos medimos a un rival directo con la posibilidad de llegar a los 40. Pero más que los puntos es la sensación que le vamos a dar a los que están por debajo, que nos van a ver inaccesibles. Por eso insisto en que tenemos que intentar llenar el Colombino en este partido", resalta.

El Recre es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta. En once jornadas ha logrado 19 puntos de 33 posibles. "Las cosas se han hecho bien, pero el principio temporada fue atípico para todo el mundo y hubo demasiados problemas deportivos y extradeportivos -asegura el presidente del Decano-. Pero bueno, hemos pasado eso y hay que mirar al frente. Desde el consejo estamos contentos con la labor de todos: del cuerpo técnico, jugadores, empleados… Esto no es sólo de los que saltan al campo sino de los que están cerca de él. Recuerdo a los utilleros, ATS, médicos, delegado, director deportivo…A todos. Y por supuesto a nuestra afición, que es el alma mater de esto. Todos estamos en el mismo barco y ya estamos pensando en cotas mayores", subraya.

Zambrano, respecto a la renovación de Juan Manuel Pavón como entrenador, dice que "estamos contentísimos con su trabajo y el de todo el cuerpo técnico, pero no sabemos quién va a estar aquí. Si estaremos nosotros o gente nueva la próxima temporada, por lo que sería precipitado renovarle. Es algo que tendrá que venir solo porque en el mundo del fútbol los resultados son los que mandan".

El presidente tampoco sabe si continuará él en el club pero se ha mostrado predispuesto a seguir colaborando: "Cuando uno da el paso adelante como presidente en una situación muy grave y difícil y te juegas algo más que la credibilidad, creo que todos estaríamos dispuestos, si se nos pidiese, a seguir prestando nuestra ayuda. Estamos dispuestos, pero será una cuestión que decidirá el futuro inversor o el futuro dueño".

Zambrano concluye diciendo que "los proyectos deportivos contienen la planificación, la metodología, los plazos (corto, medio y largo), recursos humanos, recursos materiales, financieros… Hasta que no pongamos en orden la casa desde el primer escalón al techo y hasta que venga el nuevo inversor o dueño nosotros estaremos trabajando y haciendo nuestro cometido".