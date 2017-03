Una ocasión de oro

De las lágrimas de la ida y a la media sonrisa de la vuelta. Aquello del fútbol es un estado de ánimo y todo lo demás cobra un sentido especial en semanas como la presente, cuando el rival que más daño hizo al Recre visita Huelva cuando mejor se encuentra el Decano en la temporada. No significa que esté hecho ni vaya a ser sencillo, pero quien más dolor te generó con una goleada histórica que hizo temblar los cimientos ya bastante tocados del recreativista aparece de nuevo en el camino para disputar el partido de la permanencia. Nadie esperaba hace 19 jornadas todo lo que iba a suceder en una vuelta completa del campeonato, ni las dificultades para resolver el tema de Pavón, la imposibilidad de reforzarse o lo cerca que caminó el Recre del abismo. Tampoco pudo pensar nadie que después de verse al límite de nuevo tendría el equipo capacidad para recomponerse, levantarse y sacar la cabeza hasta su estado actual. No está cerrada y queda un último paso que sería casi definitivo con un triunfo hoy a partir de las 17:00 contra El Ejido.

El Decano se encuentra en su momento del campeonato. Acumula cinco jornadas consecutivas sin perder, una cifra desconocida desde los tiempos de la Liga Adelante que ahora ya no si llama así. Actualmente el Recre es el decimoprimero con 37 puntos y aventaja en cinco a la promoción de permanencia. Su rival de esta tarde se encuentra justo un punto por encima con 33. Una victoria albiazul le permitiría a falta de siete partidos ganar una renta que en el peor de los casos sería de siete puntos si cae el propio El Ejido o seis más el goalaverage si sale de ahí el Atlético Mancha Real. Unas distancias prácticamente definitivas que no matemáticas. De ahí la importancia de un duelo que puede garantizar la tranquilidad en los dos meses de competición que todavía quedan por delante.

Para la cita Juan Manuel Pavón cuenta con las bajas, además de Mario Marín por lesión, de Javi Cantero, tocado y cumpliendo ciclo de amarillas, y de Rubén Mesa al cumplir el primero de sus cuatro encuentros de sanción. Durante la semana el técnico tuvo las dudas de Iván Aguilar y fundamentalmente de Rafa de Vicente. Incluso tanteó la posibilidad de volver a colocar a Bonaque en el centro del campo al lado de Jesús Vázquez. Finalmente el malagueño será de la partida con normalidad por lo que no se atisban cambios con respecto al once de la semana pasada más allá del obligado relevo de Javi Cantero por Sedeño. No habrá movimientos de caras, pero sí de puestos. En Mancha Real jugó Antonio Núñez por el centro acompañando a Iván Aguilar. Hoy en el Nuevo Colombino y por las condiciones bien diferentes del campo lo normal es que el madrileño vuelva a la banda. De este modo se libera de nuevo a Miguelito para moverse por dentro mientras Domínguez ocupará el otro costado.

Saltará de nuevo al campo el bloque que en las últimas semanas logró reconducir la situación deportiva y dejar al Recre muy cerca de la salvación. Tendrá la difícil tarea no obstante de controlar a un rival con un ataque preocupa mucho a Pavón. Para el técnico la versatilidad y la pegada de los celestes es un arma a tener en cuenta. Sabe igualmente que su rival sufre en defensa, donde los 41 tantos encajados son muy un claro ejemplo, pero en tareas ofensivas el conjunto ejidense muestra una solvencia propia de un equipo de mejor clasificación. Es detrás del Atlético Mancha Real es el segundo artillero de la mitad de la tabla hacia abajo. Llega además en un buen momento tras sumar cuatro de los últimos seis puntos en juego. Elementos todos ellos para no confiarse esta tarde y, para los despistados que lo hagan, siempre quedará el doloroso 6-1 de la ida que nadie olvida.