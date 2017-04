El mejor escaparate de toda la Segunda B

Después de un año duro y complicado por los factores económicos e institucionales, Sedeño afirma tajante que si le ofrecieran seguir "lo haría encantado". El Recre tiene "un plus que no tiene nadie en la categoría". El lateral sevillano "sabía donde venía y estaba preparado, pero una vez dentro te das cuenta de la grandeza que tiene este equipo". A Sedeño le sorprende que "empleados como Cheche o el fisio que llevan tantos meses sin cobrar se desvivan por este club y porque no nos falte de nada a nosotros cuando ellos lo pasan tan mal". "Ellos son unos auténticos héroes de todo esto", afirma Cabrera.

Tanto el lateral albiazul como el presidente de las peñas consideran al Decano "el club más atractivo de la categoría" e, incluso, "de Segunda cuando volvamos", sostiene Cabrera. El Recre "es el mejor escaparate para cualquier futbolista en Segunda B porque la atención que genera no la tiene nadie y para mi currículo queda si me tengo que ir que he jugado una temporada en el Decano del fútbol español. Si te llama de cualquier otro equipo y del Recre ni te lo piensas". Al recreativista le llama la atención "que vayamos donde vayamos siempre nos encontremos con un aficionado o una bandera, sea donde sea que juguemos". Todo ello redunda en motivos "para confiar en que finalmente todo saldrá bien".

En cualquier otra plaza "la afición hubiese explotado, pero en Huelva siempre ha estado con nosotros y salir al campo cada semana con siete u ocho mil espectadores peleando por la permanencia es una locura".

Tras el anuncio de la retirada de Zamora, Cabrera destacó "el papel tan importante que jugó en la campaña de salvación como un hombre de consenso, siempre dispuesto a unir y tender puentes en momentos muy complicados". Sedeño no vivió aquellas semanas, aunque sí la huelga de la Navidad pasada cuando "se hizo responsable de ayudar a los compañeros en todo lo que hizo falta y hasta se encargaba de lavar la ropa". Recién llegado al fútbol profesional, el lateral albiazul se quita el sombrero "ante compañeros como Núñez o Jesús Vázquez que con la edad que tienen son unos ejemplos para todos nosotros. Los miro y pienso cómo estaré yo con esa edad".