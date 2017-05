"Me gustaría continuar pero hay que esperar a ver qué sucede"

Juan Manuel Pavón ha logrado su objetivo. El técnico ha sabido conducir con mano firme el timón del Recre y guiar la nave albiazul a buen puerto superando las adversidades. El Decano, tras una temporada muy complicada, logró la permanencia al acabar en la duodécima plaza de la clasificación, con 47 puntos.

-¿Qué balance hace de la temporada? -Teniendo en cuenta todas las dificultades que ha habido, creo que exitosa. Haciendo un pequeño repaso, el 30 de junio de 2016, cuando se logra inscribir al equipo, pensaba que ya había pasado lo peor, habíamos tocado el suelo y ya íbamos a ir hacia arriba, sabiendo que habría muchas dificultades. Pero han sucedido muchas cosas: primero la pretemporada que hicimos casi sin jugadores y con muchos canteranos: el cambio de entrenador justo antes de empezar la Liga, luego cuando yo entro en octubre estuve muchas jornadas sin poder sentarme en el banquillo, cogemos la huelga de trabajadores, siguen los impagos al personal... Ha sido todo inesperado, un handicap importante para que se consiguieran los objetivos deportivos. Pero desde enero hasta acá, es decir en la segunda vuelta, el equipo empieza a coger más confianza, se empieza a soltar, comienzan a llegar los resultados (la victoria de Jaén creo que fue clave). En el mercado de fichajes de invierno teníamos la esperanza de que se iban a liberar los derechos federativos, no se consiguió y encima se fue Dani Molina, pero cuando se acabó el plazo jugadores que a priori querían salir se quedaron y la unión de todos los futbolistas fortaleció al grupo. Poco a poco empezaron a salirnos las cosas y al final se logró la permanencia. Por eso digo que pese a todas las dificultades, el balance ha sido positivo.

Una de las cosas más positivas de la temporada es que se vuelva a vivir la recremanía"

-¿Cuál ha sido el mejor momento?

-Uno de los mejores, sin duda, el último partido en Huelva contra el San Fernando y la unión que hubo entre la afición y el equipo. La afición siempre ha estado con el equipo pero en ese momento se dio cuenta de que el plantel la necesitaba. Y desde el primer momento nos dimos cuenta, con el recibimiento que tuvimos, todo lo que se publicó en las redes sociales... Captamos rápido el cariño de la gente. Eso ha sido una de las cosas más positivas de la temporada, el que se vuelva a vivir la recremanía, demostrar que el espíritu del recreativismo sigue vivo. La gente quiere que el Recre avance.

-¿Y el peor?

-No sé cuál, pero sin duda uno de ellos fue durante el mes de diciembre porque se une que el equipo estaba en zona de descenso, la huelga de trabajadores y con pocas esperanzas de que el equipo se pueda reforzar.

-Ya ha comentado en alguna ocasión que tiene contrato en vigor con el club y que el 30 de junio expira el que posee como entrenador de la primera plantilla. Es evidente que le gustaría seguir siendo el técnico del Decano y poder comandar un proyecto, desde el primer momento, y sin cortapisas.

-Soy muy consciente de cómo está la situación en el club y ahora mismo todo está enfocado a que el equipo pueda comenzar otra vez la Liga, es decir, a los pagos pendientes y al posible futuro comprador que lógicamente tendrá sus propias ideas. Ahora bien, personalmente claro que me gustaría continuar, pero primero hay que esperar a ver qué es lo que sucede en el club. Ahora mismo está todo en el aire.

-Evidentemente los problemas económicos han influido mucho.

-No mucho, muchísimo. El ejemplo más claro lo tenemos no muy lejos con un equipo histórico y cercano como el Real Jaén. Cuando empieza a tener problemas de pagos y de cobros el equipo pegó un bajón en todos los aspectos que al final lo ha llevado al descenso, pese a que lo compraron unos nuevos inversores. Y no tiene ni la cuarta parte de los problemas del Recreativo de Huelva. Si te vas a otros clubes, en cuanto tienen problemas de impagos muchos llegan incluso a desaparecer. Por eso digo que esta es la grandeza de este Recreativo, que a pesar de los problemas y de todas las trabas que lleva soportando en estos últimos años, todavía sigue existiendo y eso es gracias principalmente a su gente. Cuando el club ha necesitado a su gente ésta ha respondido. También, por supuesto, hay que valorar a los jugadores. No me cansaré de decir que han hecho un esfuerzo enorme. Cualquiera de ellos se ha podido marchar, porque cuando te deben más de tres o cuatro meses legalmente lo puedes hacer, y todos decidieron quedarse aquí. Eso dice mucho de los jugadores. Y luego el esfuerzo diario no sólo en los entrenamientos sino en cuanto al desgaste personal y familiar. Han tenido un compromiso enorme y es de agradecer.

-Y el hecho de no poder entrenar muchos días en la Ciudad Deportiva y el tener que desplazarte fuera de Huelva (a Cartaya, Punta Umbría, Lepe...) para poder trabajar.

-A los impagos se le une también el que te cueste el dinero porque te tienes que estar desplazando. Nosotros hemos entrenado casi más fuera. Al final de Liga ha sido cuando los campos se han podido recuperar.

-¿Le ha dado tiempo a hablar con todos los jugadores al finalizar la temporada?

-Con muchos sí he podido hablar ya. Bastantes siguen aquí en Huelva y espero verme con todos para agradecerles a título personal el esfuerzo que han hecho. Hay futbolistas que no han sido titulares o han participado muy poco y hay que agradecer el esfuerzo con el que han trabajado, entrenando con muchas ganas e ilusión.

-¿Qué proyecto le gustaría para la próxima temporada?

-Eso son palabras que no llevan a nada. Lo que diga ahora de a ver si el mes que viene o el año que viene... Nos hemos ido marcando fechas y al final nada ha sido real. Ahora habrá que ver si entra o no alguien y a qué quieren aspirar los que estén. Si llega un inversor con dinero pues me imagino que habrá un proyecto para tirar hacia arriba; que la situación económicamente no es tan boyante, pues habrá que hacer un equipo mucho más austero. Hay que esperar a ver qué sucede: o con los nuevos inversores, con el Ayuntamiento o con el que sea.

-Es evidente que el principal activo que tiene el club es su afición. La recremanía parece que está renaciendo cual ave Fénix.

-Eso es lo que más hay que cuidar y mimar. La afición es la que ha hecho que este club no desaparezca. Ya lo demostró el año pasado con la campaña de salvación y la manifestación con miles de personas en la calle... Huelva ha demostrado que quiere al Recreativo, al Decano, que es una de las señas de identidad no sólo de la ciudad sino de la provincia. Eso es un aliciente importante para la gente que quiera venir aquí a todos los niveles, no sólo para un posible comprador, sino también de los futbolistas, que quieren jugar aquí.

-Pese a estar de vacaciones el domingo aprovechó para ver algún partido.

-A mí lo que más me gusta es el fútbol e intento ver todos los partidos que puedo. El domingo nos desplazamos José Antonio Rúa y yo a la zona de Extremadura para ver el Cacereño con el Deportivo B y después el Villanovense contra el Fuenlabrada. Cada vez que nos podamos desplazar vamos a intentar ver fútbol, pero creo que eso es algo que hacen muchísimos entrenadores.

-¿Tiene algún plan para las vacaciones?

-En principio no me voy a ningún sitio. Mi familia no está ahora en disposición de irse por ahí. Ahora toca estar más tiempo en casa y disfrutar de los míos.

-¿Espera que salga pronto el pliego de condiciones de la venta del club?

-Como cualquier trabajador del club y todos los recreativistas, esperamos que pronto haya una solución. Ojalá pronto se pueda normalizar la situación y empecemos a hablar de fútbol. Llevamos dos años en los que buena parte de la información que surge sobre el Recreativo poco tiene que ver con aspectos deportivos. Estamos deseosos de que se solucione lo antes posible y el día 30 de junio veamos la luz.

-¿Qué espera a partir del 1 de julio?

-Principalmente que el equipo pueda competir otra temporada y los trabajadores, tanto el personal deportivo como el no deportivo, estén al día. Eso debe ser el inicio de una nueva trayectoria. Debemos ser también conscientes de la deuda que tiene el club. Imagino, y eso lo digo a nivel personal, que será un proyecto adaptado a la categoría en el que habrá que trabajar muchísimo. Lo que pasa es que el Recreativo de Huelva tiene una enorme grandeza, tiene un nombre y es goloso tanto para cualquier futbolista como para cualquiera que quiera entrar. Lo que sí es fundamental es tener una planificación y que el equipo disponga de jugadores en todas sus demarcaciones, con sus comodines. En definitiva, que sea un equipo, no una suma de jugadores.

-¿Le ha llamado alguien del club o del Ayuntamiento en estos últimos días para hablar del futuro?

-No. Pero vamos, es lógico. Ahora todo debe estar centrado en asuntos institucionales.

-¿A quién destacaría de la plantilla?

-A nadie en concreto. No estaría bien hablar solo de uno. Son muchos jugadores los que han aportado y prefiero no individualizar. Podría citar de los veteranos, de otros que son menos veteranos pero que han aportado mucho como Javi Cantero o Fran Machado y no sólo en el aspecto deportivo; después de otros más jóvenes que se han echado el equipo a la espalda o de otros que apenas han participado pero que han trabajado duro en silencio, aportando al grupo y ayudando a crecer al titular y que nunca han bajado los brazos.

-Si continuara como primer entrenador supongo que le gustaría contar con todos sus colaboradores en el cuerpo técnico.

-Estoy súper agradecido al trabajo de todos y por supuesto que me encantaría contar con todos. Respecto a los jugadores todo es hablar por hablar. Primero habría que mirar el hecho de si continuarían conmigo y luego saber a qué aspira el club. Habrá jugadores que tendrán ofertas de otros equipos, otros que se querrán ir, otros que se querrán quedar. Ahora mismo no tiene sentido que yo diga con qué jugadores me gustaría continuar, eso ahora no es real porque no hay nada para ofrecerles. Yo como técnico no tengo potestad para decidir nada y no sabemos qué va a pasar hasta con el mismo club.

-Jesús Vázquez ha anunciado su retirada. Ha sido un ejemplo para todos.

-Ha sido una pieza fundamental tanto dentro como fuera del campo. Ha ayudado muchísimo para que el equipo lograra el objetivo.

-Para finalizar, un deseo.

-Que a 30 de junio el equipo se inscriba, todos los empleados estemos al día (incluyendo ahí a los extrabajadores que han tenido que salir del club víctimas de la situación y que también forman parte de la salvación). Que la reconstrucción del Recreativo sea un hecho, que la recremanía vuelva y el futuro sea más halagüeño. Es importante mirar hacia adelante y no dar más pasitos hacia atrás.