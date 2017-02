Una garantía para el lateral izquierdo albiazul

Es un fijo en los esquemas de Pavón y protagonista durante la semana por las dudas de su presencia para el choque de Murcia. Javi Cantero acudió a La Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante Ciquitrake de la capital junto a la redacción de Deportes de este diario y el responsable de la web www.recrecantera.es, Jesús Manzano. Juntos analizaron la actualidad deportiva y la trayectoria del lateral zurdo albiazul.

Granadino de nacimiento pero españolista de formación, a Javi Cantero el Recreativo no le es desconocido. Compañero de Jesús Berrocal, Manu Molina, Chuli y Álvaro Vega en la cantera del Espanyol, la suya es una historia de amor albiazul al primer contacto. Precisamente el contacto con el delantero cordobés fue clave para su llegada al Decano en verano. Lo hizo desde el Mirandés de Segunda División. Javi Cantero aceptó bajar a Segunda División B "porque era el Recre y para mí no era bajar una categoría. En cualquier otro equipo no lo habría hecho".

No obstante, esperaba una temporada con menos dificultades externas. En verano "me dijeron que estaría todo resuelto en octubre o noviembre porque con la llegada del Ayuntamiento todo se arreglaría y tendríamos un equipo fuerte para estar arriba". Era el plan inicial, aunque "luego todo se fue complicando con las semanas y al final de la pretemporada nos encontramos con las sorpresas que todos conocemos". Precisamente del verano es "la peor experiencia en el Recre" que fue "cuando un día antes de empezar la Liga nos dijeron que el entrenador iba a ser Ceballos y no Pavón y algo así no es muy serio". No obstante, "para nada me arrepiento de haber venido porque éste es un club grande, sólo que atraviesa un momento complicado". También lo pasó "muy mal" con la huelga de empleados porque "veías que todo era tan difícil en el día a día para trabajar".

En cambio, todos los problemas compensan "con la afición y la gente tan volcada que hay en Huelva con el equipo". Por ello considera al Recre y a Huelva "un club y una ciudad para quedarse". Algo que "ojalá pueda ser". Javi Cantero tuvo en el mercado invernal la oportunidad de marcharse. Sin embargo, "nunca me lo tomé en serio porque estoy muy bien aquí y el presidente en todo momento nos ha transmitido mucha confianza".

Para todo ello es necesario una permanencia en la categoría que ve "seguro", aunque vaticina que "tendremos que pelear hasta el final para lograrla porque hay mucha igualdad entre todos los que estamos metidos en la pelea". Destaca que "el grupo IV me ha sorprendido por lo duro que es, con muchos equipos metidos en la pelea por todas las posibilidades". Sin experiencia anterior en la categoría, "puede que en años anteriores tuviera más calidad como se dice, pero físicamente la veo muy equilibrada entre todos y nadie pasa por encima de nadie. Ves que todos los de abajo se refuerzan y ganar se vuelve muy difícil".

A sus 29 años se siente "un veterano" por primera vez en una plantilla en la que "hay muchos jóvenes". Javi Cantero destaca "el trabajo que realizan Núñez, Jesús Vázquez y Zamora como capitanes porque son ellos los que han sostenido este vestuario en un momento muy duro". Igualmente considera clave en la reacción en las últimas semanas "la presencia de Pavón en la banda" porque "mete mucha intensidad y las indicaciones nos llegan con inmediatez y eso se nota una barbaridad en el campo".

Sobre el césped se sorprende "cada día" con las diabluras de Miguelito. Al atacante albiazul lo considera "un jugador diferente, con unos chispazos que cambian los partidos". Además del desequilibrante albiazul, Javi Cantero señala a Iván Robles "por su madurez y su inteligencia en el campo a pesar de su edad" como dos de los principales valores recreativistas. Junto a ellos "tenemos una plantilla muy joven y que sin embargo ha respondido a una situación que no es nada fácil con mucha responsabilidad".