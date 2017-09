La estrategia del caracol

Va a más en casa, pero fuera de momento es otro Recre. De los destellos del Murcia a la hora de buen juego con el Betis Deportivo, la evolución recreativista como local está fuera de toda duda. Diferente es cuando el Decano cruza la Ribera y va más allá de la Ciudad Deportiva. Ahí la cosa cambia. Lo sabe perfectamente Javier Casquero, quien insiste a los suyos en una estrategia muy clara: en cualquier sitio como en casa. Quiere un Recre caracol que viaje con la sensación de ser local en cualquier campo para llevar la iniciativa y el peso de sus encuentros.

"Vamos a Lorca con mucha ambición, con ganas de conseguir la primera victoria fuera de casa", reconoce el técnico. Con esa mentalidad vamos "pero siempre respetando al rival". Le espera un Lorca Deportiva que "se ha reforzado y viene con el orgullo herido". Se trata de un oponente con "buenos jugadores y aunque no haya comenzado bien, es un equipo que no se ha estrenado con victoria, viene con el orgullo herido". Asume "con todo el respeto" que "vamos a ir a Lorca a disputarle el partido y somos sabedores de que lo pondrán difícil porque juegan en casa y querrán salir de la situación en la que están inmersos".

"Vamos a Lorca con mucha ambición, con ganas de conseguir la primera victoria fuera""En la primera parte debemos entrar mejor, como por ejemplo en la segunda de Cartagena"

La semana fue distinta para los albiazules. Sus futbolistas "llevan trabajando bien desde un principio, pero esa presión de conseguir la primera victoria, sobre todo en casa pesaba sobre todos en el día a día". Esa liberación no supone relajación porque "no puedo permitirla, de ahí que al día siguiente ya estábamos pensando en Lorca y así debía ser. La idea es esa, seguir sumando victorias para no alejarnos de los equipos de arriba que siguen sumando y con esa ambición vamos a afrontar el partido".

Casquero entiende que el paso de las semanas va fraguando la base de lo que espera de su Recre. "El equipo se va haciendo en cada jornada y a la vez el estado de forma de cada jugador. A partir de ahí vamos formando una base, la cual estamos viendo todos y es existente. Aunque hay jugadores que van entrando y saliendo, no por su estado de forma, sino que para cada partido pienso mejor que hay otros futbolistas que me van a dar más, siempre pensando en nosotros, nunca en el rival que me pueda suponer una variación táctica para defender, sino todo lo contrario siempre para atacar y con otro jugador puedo hacer más daño al rival". Es un detalle que "podéis observar en determinados partidos pueden haber cambios, no porque el jugador haya hecho un mal partido, si no por que los idóneos son otros".

Casquero lleva toda la semana mentalizando a sus hombres. Quiere en Lorca al Recre de la primera parte ante el Betis Deportivo. Reconoce que "en la primera parte el equipo debe entrar mejor, por ejemplo en Cartagena el equipo mejoró mucho en la segunda mitad pero en Badajoz no estuvimos bien en ningún momento, eso lo tenemos que cambiar porque esa es mi idea". No entiende el cambio de casa a fuera porque "siempre planifico los partidos para que tengan iniciativa, valiente, que quiera ir por el partido y así lo hago siempre, pero las circunstancias del partido y del rival puede ser el que lo impida. Hay veces que podemos salir menos acertados pero no por el planteamiento".

Casquero tuvo palabras de elogio para la respuesta de la afición albiazul, que ya ha superado los 10.000 socios. La respuesta le hace sentir "muy feliz y orgulloso de estar en un club con una afición que está detrás y apoya al equipo y a los futbolistas igual. Es una responsabilidad tener a tanta gente que quiere al Recre, tenemos que estar a la altura porque la afición lo está y tenemos que demostrarlo en el terreno de juego".