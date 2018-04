"Era difícil, pero nunca perdimos la esperanza"

Aún con la emoción a flor de piel, con el sonido del pitido final del encuentro ante el Atlético Sanluqueño retumbando en sus oídos y con la liberación de haber alcanzado un objetivo tan necesario como reconfortante después de haber superado mil y una adversidades, el cuerpo técnico del Recreativo juvenil de División de Honor, con Juan Alfaro a la cabeza; protagoniza la Tertulia Deportiva de Huelva Información.

La salvación del primer juvenil del Decano ha sido una de las noticias más positivas que ha vivido la cantera albiazul en los últimos tiempos. El cuadro recreativista ha realizado un final de temporada brillante, aunque ello no le sirvió para llegar dependiendo de sí mismo a la última jornada. Al final el Recre cumplió ante el Atlético Sanluqueño, al que ganó por la mínima con un gol de Iván Arenas; mientras que el Tomares dio la campanada en Nervión y ayudó a obrar un milagro que se ha forjado a base de constancia, trabajo y una fe inquebrantable.

"El último partido fue una auténtica locura porque nosotros nos pusimos rápido por delante, pero no éramos capaces de cerrar el partido y el Atlético Sanluqueño intentó competir al máximo, a pesar de que había descendido en la jornada anterior. Mientras, en la grada se iban sucediendo informaciones que nos iban generando más nerviosismo, así que intentamos aislarnos y jugar nuestro partido, pero era imposible. Terminamos pendientes de lo que ocurría en Nervión y ya cuando terminaron los partidos fue una explosión de sentimientos que teníamos dentro".

El técnico palmerino del Decano explicó que la semana previa a la última jornada "fue complicada por el resultado que se dio en Sanlúcar. Estuvimos allí viendo el Sanluqueño-Nervión y nuestra cara a la vuelta era un poema", pero no niega que "esperanza siempre había, a pesar de que sabíamos que era difícil". Desveló el preparador onubense que "el lunes llamé para agradecer al entrenador del Tomares que compitieran como profesionales en la última jornadas".

Cuestionado por su futuro, el que fuera canterano del Barcelona sólo señaló que "no sé todavía qué va a pasar. He estado reunido con Óscar Carazo y le he expuesto todo lo que hemos vivido y la situación en la que ha vivido el equipo. La verdad que la reunión fue muy bien. No lo conocía personalmente, pero estuvimos dos horas reunidos. Él tiene las ideas claras y ahora es que pueda trabajar como él quiere para poder enderezarlo todo".