La asamblea del Trust votará su salida del consejo de administración

El Trust anuncia su intención de salir del consejo de administración del Recre. El colectivo convocará una asamblea en breve para que sus socios aprueben la decisión de su directiva. En un comunicado, la asociación muestra su rechazo a decisiones clave de los últimos meses y su oposición al modelo de gestión de la entidad, por lo que "la directiva ha decidido convocar a su asamblea, a la mayor brevedad, para proponer su salida de nuestra asociación del consejo de administración".

El Trust recuerda que aceptó la invitación del Ayuntamiento a formar parte del consejo para mantener la alianza de la campaña de salvación, tener información directa de la situación real de la entidad y garantizar el cumplimiento de Líberos del Decano.

Críticas a la falta de más respaldo en la causa contra Comas por otros sectores

El colectivo alaba el trabajo realizado por el actual consejo, del que forma parte como su representante Roberto Sánchez, para poner orden en una situación económica "que sigue siendo extremadamente grave", así como el paso dado por el Ayuntamiento para desbloquear el bloqueo de Hacienda.

Sin embargo, el Trust se muestra "descontento" con el Consistorio y con Líberos del Decano porque "desde 2016 ha pasado tiempo suficiente como para que lo prometido a los participantes en la misma se hubiese hecho efectivo (máxime viendo la celeridad con la que se externalizó la gestión en el caso de Eurosamop un año más tarde)", por lo que "exigimos al Ayuntamiento que lo resuelva" bien por alguna de las vías planteadas u otra alternativa, explica el escrito. Otro de los puntos que argumentó el Trust para proponer a su asamblea la salida del consejo de administración es "la no materialización, a día de hoy, de la figura del Oficial de Enlace con la Afición (SLO)". Señala como motivo "la negativa expresada por parte de la Federación de Peñas (...) a pesar de haber sido inicialmente aprobada y difundida por el propio club". En este caso, "la responsabilidad de que el Oficial de Enlace no se haya puesto en marcha aún es, en todo caso, del consejo de administración".

Tampoco comparte la agrupación de aficionados "la externalización de la gestión económica y deportiva del Decano", que califica como "un fracaso". Tras cuestionar el modelo, afirma que "entendemos que la actual relación contractual no es beneficiosa para el Recreativo de Huelva: por ser la gestión inexistente, por no haber fiscalización de esta, porque no entendemos algunos movimientos contractuales fuera de toda lógica empresarial que se están realizando, y porque, según contrato, esta situación se va a prolongar por diez años". Reclama además el conocimiento del contrato de gestión.

El Trust echa en falta además más respaldo en la causa abierta contra Pablo Comas. En su comunicado denuncia que "no se nos ha apoyado lo suficiente, ni por parte del propietario actual (destaca no obstante el trabajo de su letrado en la vista oral), en cuya mano estaba que hubiésemos podido acceder a una auditoría forense, ya acabada, que nos hubiese facilitado enormemente el trabajo judicial que realizamos; ni por parte de otros colectivos, que se han limitado a opinar sobre este tema con frases evasivas sobre 'respeto a las decisiones judiciales".

La asociación considera que "el trabajo de Recre Trust, de la mano de Roberto Sánchez, en el consejo de administración ha sido y está siendo clave a la hora de mantener con vida al Decano, poniendo él, y nuestra asociación, en riesgo su patrimonio". Sin embargo, "tener a nuestro representante en esa posición no nos ha dado ninguna ventaja a la hora de impulsar nuestras ideas para una mayor participación de los aficionados en el día a día del club". Entiende el Trust que "el avance hacia un Recre más participativo, como justa consecuencia y en el marco de lo conseguido por la afición en la campaña Líberos del Decano, ha sido nulo.

El colectivo pide además que el club no sea vendido "a una sociedad que venga a enriquecerse a corto plazo, porque eso no es viable con el estado financiero actual del club y sólo podría desembocar en una nueva situación agónica en muy poco tiempo".