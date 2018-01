Las armas claras con el Betis Deportivo

Las armas del Recre para medirse al Betis Deportivo están muy claras. Ángel López sabe que su equipo debe tener "solidez y firmeza para sacar la creatividad en campo contrario". Para lograrlo el Decano en la Ciudad Deportiva Luis del Sol debe ser "atrevido en el campo contrario, pero al mismo tiempo sólido en el propio".

Tras recuperar en los últimos partidos la consistencia, reconoce orgulloso que sus futbolistas "están completamente identificados con la forma de jugar". No obstante, pone los pies en el suelo ya que "queremos ser sólidos defensivamente, y lo estamos demostrando, pero a pesar de eso, seguro que nos van a meter goles como a todos los equipos".

En Sevilla "nuestra idea es llevar el partido a lo que el Recre quiere que pase" para huir de la locura del intercambio de golpes que beneficia al rival". De hecho, "eso lo hemos hecho en la mayoría de los últimos partidos, que nosotros hemos sido los protagonista en los partidos".

Delante tendrá a un Betis Deportivo "con jugadores ofensivos que pueden marcar las diferencias, jugadores que han debutado con el primer equipo, por lo tanto nos espera un Betis Deportivo muy poderoso, sobre todo en la parcela ofensiva".

A pesar de su clasificación en la zona baja de la tabla advirtió que "en casa apenas ha perdido dos partidos y eso habla de la dificultad del choque". Destacó que "son muy buenos y sus refuerzos han llegado para la zona defensiva", por lo que "es un equipo muy a tener en cuenta".

No podrá contar con Ale Zambrano ni con Antonio Núñez, ambos lesionados. A pesar de las ausencias su idea es "dar estabilidad al once" por lo que no se atisban grandes cambios. No obstante, insistió en que "el once no lo daré hasta el domingo por la mañana. Porque veo muchos jugadores en muy buen estado de forma, y ahora mismo no me sale un 11 titular, sino un 18 titular".

Quien sí jugará un papel clave será la afición onubense, una hinchada "de Primera División. Por circunstancias el club no está a la altura de su afición, y le toca ver fútbol de Segunda B". En Sevilla habrá 700, aunque "nos hubiera gustado que fueran muchos más los aficionados del Recre en este partido, que todo el que hubiera querido hubiera podido ir, pero no ha sido posible. Lucharemos también por los que no viajen".