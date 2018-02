La afición espera una reacción de los jugadores

La afición cree que los jugadores del Recreativo de Huelva tienen calidad más que suficiente para reaccionar. El presidente del club, Manolo Zambrano, aseguró en la despedida de Ángel López que "ahora la pelota está en el tejado de los futbolistas", algo que comparten los seguidores albiazules.

Los aficionados han contestado a un breve cuestionario compuesto por tres preguntas. La primera es si creen que los dos entrenadores que han pasado por el banquillo, Javier Casquero y Ángel López, son los únicos responsables del pobre rendimiento del equipo. La segunda si consideran que los jugadores están haciendo lo suficiente, si hay justificación a la imagen que está ofreciendo esta temporada el Recre, y la tercera si estiman que con la llegada del nuevo entrenador cambiará la situación.

Preguntas:1. ¿Cree que los entrenadores son los únicos responsables de la marcha del equipo? 2. ¿Están haciendo lo suficiente los jugadores? 3. ¿Espera que cambie la situación con el nuevo técnico?

Narciso Rojas, presidente del Trust

1 Evidentemente no. Se trata de un equipo de trabajo que forma el cuerpo técnico, encabezado por el primer entrenador, y los jugadores. Para cambiar a los jugadores hace falta mucho dinero y ahora no se puede remodelar entero el plantel. Por ello se sustituye al entrenador. A ver si con un cambio de líder se cambia la dinámica, aunque en algunos casos puede no ser suficiente.

2 El equipo no creía en el sistema de Ángel López; el Recre no ha funcionado como equipo y se necesita que funcione.

3 Dependiendo de las capacidades que tenga. Debe ser alguien que conozca la categoría, en el que los jugadores confíen y que tenga un esquema muy claro de cómo quiere que juegue al fútbol el equipo. Lo que está claro es que la afición, que tanto ha hecho por salvar al club, debe seguir apoyando. El domingo hay que ir al Nuevo Colombino a animar al equipo.

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas

1 Está claro que no. Después de dos entrenadores hay que repartir entre todas las partes, que tienen su culpa.

2 Los jugadores no están haciendo lo suficiente porque no hay más que ver la tabla clasificatoria del Real Club Recreativo de Huelva a estas alturas de la temporada. Un equipo que estaba llamado a estar peleando por la liguilla de ascenso, con una de las mejores plantillas del grupo, está cerca de los puestos de descenso. No debe ser muy clara la causa del porqué cuando hemos tenido dos entrenadores y ninguno ha dado con la clave.

3 Quiero pensar que sí. Tengo la ilusión que así sea. De lo contrario mejor no pensarlo. Las peñas vamos a estar a muerte con este equipo y seguiremos viajando y animando como hasta ahora y llevando domingo tras domingo al Nuevo Colombino niños de Huelva capital y su provincia para fomentar el recreativismo. Esto lo tenemos que salvar entre todos.

Mauricio Hidalgo, presidente de la Peña internauta #Recre

1 No, la culpa hay que repartirla entre el entrenador, los jugadores y también la situación y gestión del equipo. Los impagos han afectado a la situación del equipo y por lo tanto al rendimiento.

2 Quiero pensar que están haciendo todo lo que está en su mano, estamos viendo que no es suficiente porque no estamos teniendo una temporada en lo deportivo todo lo regular que querríamos tener. Esperemos que se normalice todo con los últimos acontecimientos y que el rendimiento del equipo mejore.

3 Pienso que habrá una reacción como la hubo con Ángel López y espero que cuando la situación en la tabla del equipo sea más tranquila y haya más margen con respecto al descenso los resultados sean mejores que los de las últimas jornadas. Los aficionados estaremos siempre apoyando al equipo para ayudar a los jugadores a salir de esta situación. Esperemos que el Recre ya haya tocado fondo y no se meta en problemas. Lo importante es tener unión entre el consejo, el entrenador nuevo que llegue, los jugadores y la afición. Todos tenemos que remar en la misma dirección.

Juanma Garrido, periodista y abonado del club

1 Por supuesto que no. Ni cuando nos pusimos a tres puntos del líder era el único responsable Ángel López ni ahora lo es de la mala racha. Un equipo lo es al completo, desde el que ficha al portero que está en el banquillo.

2 No dudo que los jugadores están dando lo que tienen, ni creo que estén haciendo la cama a nadie porque serían los primeros perjudicados. Pero es evidente que la plantilla debería estar mucho más arriba y la tecla que se tocó entonces y que empezó a funcionar hay que volverla a tocar.

3 Esperemos que con el nuevo entrenador llegue la reacción y cambie algo el ambiente alrededor del equipo, que en las últimas semanas estaba enrarecido. Confío en que al menos nos dé para salvarnos sin apuros. Es evidente que la afición va a seguir apoyando y más ahora que se ha solucionado el problema que nos amenazaba de muerte, que es el embargo de Hacienda.