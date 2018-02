La afición enamora a Iván Agudo

La última incorporación albiazul ya luce como recreativista. Iván Agudo fue presentado ayer como nuevo jugador onubense. El atacante destacó que "jugar en el Recre es muy bonito para un futbolista, porque hacerlo ante 10.000 aficionados cada 15 días sólo lo puedes hacer aquí en Segunda B". La afición fue clave en su decisión porque "te hace sentir futbolista".

Agudo se definió como "un jugador vertical, que le gusta buscar el uno contra uno, que siempre miro la portería". Puede jugar "en la parte de arriba en las tres posiciones, también por detrás del delantero. No tengo preferencias, ya que me encuentro cómodo en la media punta y en la banda derecha".

Llega al Recre con la intención de "dar el máximo para estar a disposición del entrenador cuando estime conveniente". Salió del Lleida porque "fuera no estaba jugando, y la verdad es que si vas cedido a un equipo lo que quieres es jugar. Estar disponible sólo cada 15 días no era algo que me agradara".

El retraso en su inscripción no le preocupó en exceso puesto que "el club me dijo que estuviese tranquilo porque se iba a arreglar". Se ha encontrado "un grupo muy unido, con grandes jugadores". Por ello considera que el Decano tiene "mimbres para estar mucho más arriba, pero hay partidos que no salen como uno quiere". De todos modos "quedan muchos partidos, hay aún muchos puntos en juego, y veo a la gente convencida de que se puede llegar más arriba y pelear por los puestos de promoción de ascenso".