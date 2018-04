Zambrano está convencido del triunfo

El presidente recreativista, Manolo Zambrano, alentó a los aficionados a acudir en masa al Colombino el domingo. El dirigente albiazul destacó que "la importancia del lleno es muchísima por la propia experiencia de años anteriores". No dudó del compromiso de la afición porque "sabe cuando tiene que dar y lo han demostrado muchas veces. Nuestra gente sabe que la entidad necesita su ayuda". Reconoció que la situación actual es inesperada. Nadie en el recreativismo "pensábamos a principio de temporada que estaríamos en esta situación, pero a lo hecho, pecho. Ya habrá tiempo a final de temporada para analizar los errores que hemos cometido". En este sentido insistió en que "a priori con los fichajes que se hicieron que gustaban al 90% de los aficionados todos esperábamos que estuviésemos mucho más arriba. Pero no es la primera vez ni la última que se hace un buen equipo con aspiraciones altas que no se cumple o al revés. Para el futuro tendremos que corregirlo".

Zambrano tiene claro el diagnóstico de los errores, si bien "hay cosas que se pueden demostrar y otras no. Las cosas no salen bien o mal, sino que el verde que no miente nunca y siempre hay algo. Todos hemos visto al Leganés eliminar al Madrid y no es mejor equipo. Significa que hay otros condicionantes que marcan mucho en el terreno de juego". Prefirió reservarse su opinión porque "como presidente hay cosas que se deben hablar de puertas para adentro. Los tirones de oreja se dan dentro".

Del nivel de la plantilla destacó que "a los jugadores se les presume que pueden dar mucho más, pero hay que analizar qué es lo que pasa. Sabemos el problema, aunque hay que encontrar las soluciones". No obstante, pidió el máximo apoyo a los jugadores porque "ellos son los que nos pueden sacar de esta situación. Cuando acabe la temporada habrá que sacar las conclusiones. Mientras hay que estar todos enfocados al objetivo".

De la ratificación de Negredo por parte de Óscar Carazo del domingo insistió en que "Carazo transmite todo el positivismo posible. Sobre la presencia de Juanma López en el palco señaló que "es importante, aunque no me preocupa demasiado".