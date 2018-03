Rodríguez Walls: "Nos gustaría ser más visibles"

Javier Rodríguez Walls es directo, claro y transparente, quizás sean tantos los méritos alcanzados a lo largo de sus 40 años vinculados al baloncesto que puede expresarse sin necesidad de poner filtros ni ser políticamente correcto. No duda el entrenador del Huelva (Enrique Benítez) en evidenciar que "no me gusta el trato que está recibiendo mi club, nos estamos esforzando mucho para unir el deporte, pero somos invisibles para las instituciones, echamos de menos tener visibilidad porque somos el club de baloncesto de Huelva". Continuó señalando que "con nosotros no se ha hecho nunca nadie una foto, salvo el diputado Paco Martínez Ayllón que vino al último partido en casa, y aquí quitando al Recre no hay ningún equipo que acumule tanto público como el Enrique Benítez". Habló de las instituciones públicas para reconocer que "el Ayuntamiento nos ha ayudado, pero creo que nos merecemos más. No pedimos que se haga un pleno, pero si se nos puede pagar en febrero, mucho mejor que hacerlo en julio... Estamos hablando de 10.000 euros".

El combinado capitalino recibe esta semana al Medacbasket (mañana en el Andrés Estrada, 19:00) en un partido vital para las aspiraciones de ascenso. Avisa Rodríguez Walls de que "es el partido más complicado que vamos a tener en Huelva. Es el equipo que en mejor forma está, el que más cabeza ha tenido para llegar hasta aquí, cambiaron un americano y han firmado otro...". A pesar de todo ello, no duda en señalar que "nosotros tenemos el Estrada, que es nuestro talismán. Algún día fallará porque es normal, pero cuando ruge el Estrada... Ahí se amedrenta cualquiera". "Cuando se percibe que al equipo le hace falta la gente, la respuesta es abrumadora. La gente de Huelva sabe de baloncesto. Es el único campo que es así. Desde el banquillo se ve como le tiembla la mano a los rivales. De hecho, ya han perdido tres equipos que han tenido posesiones para ganar. A mí me sigue emocionando", añadió.

Hablando de los nombres propios de su equipo no pudo pasar por alto sobre la figura de Nacho Romero, de quien dijo que "es mejor persona que jugador. Yo he llevado a Nacho nueve años de representante, pero hay que conocerlo personalmente. Ha venido a cero euros, viniendo todos los días de Sevilla... Si hubiera cobrado un euro por cada foto no tendríamos que buscar dinero. Yo le estaré eternamente agradecido". También valoró la presencia de los dos jugadores americanos: "Uno está aquí por tener una nueva experiencia; el otro lo hace por tener más cultura".

De la competencia entre los deportes de Huelva expresó que "si nos hacemos daños entre nosotros... Mal vamos. Que nadie se venga arriba porque esté en División de Honor porque todos somos iguales".