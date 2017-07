El Recre de Casquero crece a base de victorias

El Recre sigue engrasando su maquinaria. Tras la victoria en Cartaya, el conjunto de Javi Casquero ha doblegado a otro División de Honor, la Olímpica Valverdeña. El cuadro albiazul necesitó poco menos de media hora para sentenciar el partido y centrar la atención en aspectos distintos al marcador. Desde el inicio el Recre fue el dueño y señor del partido, con Rafa de Vicente en el mando y con David Segura como un auténtico martillo eléctrico por el carril zurdo.

La Olímpica no aguantó ni siquiera los primeros envites y en una de las primeras acciones a balón parado Jonathan Vila rompió el empate a cero inicial. Con un 1-4-4-2 con Víctor de enganche y Ale Zambrano como volante derecho, el Recre quiso llevar el peso del partido en todo momento, dándole continuidad y velocidad al juego combinativo y queriendo recuperar lo más alto y rápido posible tras pérdida. Vila también lució sus galones en la creación y aportó equilibrio. Pero fueron las cabalgadas de David Segura las que levantaron al público de sus asientos, el ex del Cabecense tardó poco en volver a ganar línea de fondo para que su servicio paralelo a la línea de gol fuese impulsado al fondo de las mallas por Antón. Él no quería. La primera media hora del Decano rozó la excelencia para las alturas de pretemporada en las que se encuentra el cuadro albiazul. El broche lo puso Ale Zambrano con una diagonal que vio De Vicente, que lo dejó sólo con un pase elevado para que superase la salida de Nacho. De ahí al final demasiado juego brusco de los locales y muchas interrupciones que deslucieron los últimos compases del primer acto.

La segunda mitad arrojó un Recre mucho más relajado, más impreciso, con menos control... Lo que también posibilitó que la Olímpica tuviera su cuota de protagonismo en el choque. El ejemplo más claro del descenso de revoluciones albiazules estuvo en la entrega defectuosa de Diego Jiménez a Marc Martínez que Samu convirtió en el 1-3. Sin embargo, el Decano fue tremendamente superior en las acciones a balón parado. Diego Jiménez estuvo a punto de anotar con un disparo desde el interior del área de meta en un saque de esquina y dos minutos después Sergio González hizo su segundo tanto de la pretemporada en un córner lanzado por Domínguez. Poco después el colegiado decretó penalti de Iván Robles por un posible agarrón en el interior del área, pero el debutante Marc Martínez detuvo el lanzamiento de la pena máxima efectuado por Luis Zambrano. El propio Zambrano fue el encargado de hacer el sexto gol del partido con un disparo de primeras al palo corto de Martínez. El 2-4 pareció dejar contentos a ambos conjuntos, a los locales porque mantuvieron sus ganas hasta el final y al Decano porque mostró detalles que siguen generando ilusión.

Ficha técnica:

Recreativo: Rubén (Marc Martínez, min. 46); Mario Marín (Iván Robles, min. 46), Ignacio Prieto (Diego Jiménez, min. 46), David Rodríguez (Sergio González, min. 38), Casado (Gustavo, min. 46); Jonathan Vila (Traoré, min. 46), De Vicente (Cerpa, min. 46), Zambrano (Ernesto, min. 46), David Segura (Manu Torres, min. 46), Iván Aguilar (Diego Cortés, min. 46) y Víctor (Antonio Domínguez, min. 46).

Olímpica Valverdeña: Nacho; David García, Pablo Oliveira, Antón, Canterla, Luis Zambrano, Samu, Kata, David Ordóñez, Braulio y Pachón. También jugaron Sebi, Ricky, Álex Beltrán y Rafa.

Árbitro: Llerena Garrido (Huelva). Amonestó a Antón y a Juan Carlos Camacho, técnico de la Olímpica.

Goles: 0-1, Vila (min. 4); 0-2, Antón, en propia puerta (min. 22); 0-3, Ale Zambrano (min. 27); 1-3, Samu (min. 50), 1-4, Sergio González (min. 67); y 2-4, Luis Zambrano (min. 69).

Incidencias: Unas 1.200 personas en el Javier López Guilarte, 'Zarrita'.