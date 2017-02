Rayco no se fía del Recre

El atacante del Real Murcia, Rayco García, alertó ayer del peligro del Recreativo, de quien no se fía a pesar de la diferencia clasificatoria. "Nosotros tenemos que salir al campo a morir para intentar llevarnos los tres puntos" y asume el potencial del rival a pesar de su posición porque "el Recre tiene muy buenos jugadores, no hay que darle ninguna vida en el partido. Tenemos que salir como salimos el otro día en Granada, muy intensos, para que sepan que van a tener difícil sumar en Nueva Condomina".

El atacante puso ayer en valor la responsabilidad de la plantilla ante lo que se juegan y lo ha expresado así: "Sabemos que el margen de error es mínimo, sabemos que tenemos que empezar a sumar de tres en tres. El equipo está concienciado, está trabajando día a día, creo que se está mejorando, también en cada entrenamiento y los resultados van a llegar pronto". El partido de Granada es la línea que se marca porque "en la primera parte entramos bien, el equipo estuvo muy intenso, con control de balón, haciendo jugadas de peligro muy buenas saliendo desde atrás" para añadir que la compenetración de todos los jugadores es máxima "lo noté el otro día en el partido y lo noto cada día en los entrenamientos, que la gente que llegamos en enero cada vez está más adaptada, con la ayuda de los compañeros que ya estaban".

El pero del encuentro ante el filial nazarí fue "no hacer el segundo gol, que nos hubiera hecho afrontar el partido con mayor tranquilidad y concentración porque eso fue lo que nos privó de la victoria". Con el objetivo de la promoción de ascenso en mente, Rayco insistió en que "no me gusta fiarme de la clasificación. Esta categoría es muy difícil, cualquier equipo te complica las cosas y te puede pintar la cara".