"Puede ser el peor de los últimos tres meses"

Su rueda de prensa más complicada. La derrota en Sevilla y ante 700 recreativistas dolió mucho. Ángel López no puso paños calientes. El técnico albiazul reconoció que el Betis Deportivo "es el justo vencedor de este partido. No hemos sabido interpretar el partido, no hemos ganado los duelos individuales y han vencido en los balones divididos. Cuando hemos querido apretar arriba, en la presión hemos llegado siempre tarde a dos o tres metros de ellos que les permitía girarse".

Consideró que el choque "está cerca de ser el peor de los últimos tres meses, pero más allá de ahí si vemos la línea de los últimos diez o doce partidos estaríamos entre los mejores. Estamos luchando todas las semanas. Arrastramos un lastre de las primeras jornadas que nos deja sin margen de error. Queda centrarse en el siguiente partido, estamos todavía en enero".

De su oponente destacó que tiene "jugadores con mucha calidad que han sabido competir. Hay que felicitar al Real Betis porque ha sido justo vencedor". No pudo destacar prácticamente nada del choque puesto que "en el día de hoy no estoy contento con balón porque no supimos darle la pausa necesaria, estuvimos precipitados, aunque en la segunda parte estuvimos mejor con alguna ocasión para cambiar el signo del partido".

Recordó que el primer tanto ya fue sintomático. Reconoció que fue consecuencia de "la falta de contundencia y agresividad tras un córner". Después, "nos llegó la precipitación por nadar contracorriente".

Ensalzó el trabajo del filial verdiblanco. Ángel López consideró que el Betis Deportivo "sorprendentemente está en descenso este equipo, pero tiene calidad y ha aumentado su nivel de competitividad y motivación. Han sido más serios atrás, más prácticos, con menos fallos infantiles que les han perjudicado en otros partidos".

A pesar de la derrota no quiso despedirse de objetivos más ambiciosos en la temporada para centrarse en salir de la zona peligrosa. "El fútbol fluctúa. Hoy nos ha tocado la cara amarga de la derrota. Se han conseguido muchas victorias en los últimos dos o tres meses. Hay que seguir trabajando para seguir peleando". Por ello, "el objetivo es mirar al siguiente partido. No más allá de Lorca".