Pavón teme la euforia

Está muy cerca, se acaricia con la mano y nadie duda de la consecución final del objetivo, pero no está hecho. Pavón sabe que es una semana crucial, en la que el Decano se juega dejar liquidada su permanencia en la categoría con una victoria ante El Ejido. Nadie duda de la trascendencia, pero el clima no es el más idóneo a ojos de Juan Manuel Pavón. Los últimos resultados, el ambiente festivo alrededor del equipo, la confianza generada con la ventaja adquirida tras el triunfo en Mancha Real... Todo apunta a un peligroso exceso de euforia contra el que lucha el técnico. Son cinco jornadas consecutivas sin caer y la sexta puede ser la definitiva para garantizar la permanencia. El Recre echa sus cuentas y le faltan seis puntos, con los que tendría los 43 que la campaña pasada bastaron a los equipos para salvarse.

Ayer el entrenador lo dejó muy claro. Se dejó la garganta para meter intensidad a la primera sesión preparatoria de la semana y regaló a sus hombres una sesión de dos horas de duración con un alto componente físico en el que los recreativistas sudaron con creces las dos jornadas de descanso acumuladas. No fue el único porque David Torrejón, preparador físico y mano derecha del técnico, se encargó de recordarles a los jugadores lo mucho que está en liza ante El Ejido.

Pavón tiene dos dudas principales para el choque contra El Ejido. El técnico sabe que no puede contar con Javi Cantero por acumulación de amonestaciones, aunque ayer supo que su lesión no pasa de una sobrecarga. El granadino temía una rotura tras el duelo con el Mancha Real. Podrá recuperarse esta jornada y estar preparado para el tramo final del campeonato. Alguna incertidumbre genera Rafa de Vicente en el centro del campo, quien terminó con molestias y hoy realizó prácticamente todo el entrenamiento con normalidad, salvo en el tramo final cuando se retiró para no forzar en exceso. Los técnicos cuentan con él.