La Mesa se reunirá el lunes a las 12:00

Con naturalidad y más relajado que en días anteriores habló del Recreativo el alcalde Gabriel Cruz ayer en una rueda de prensa que tuvo lugar en el Ayuntamiento. El mandatario socialista anunció que "la Mesa de Contratación va a ser inminente y seguramente será el lunes. Yo estoy ausente de Huelva viernes, sábado y domingo y me gustaría estar presente en la mesa de contratación pese a que no formo parte de la misma". Posteriormente Huelva Información informó a través de su cuenta de Twitter que dicha Mesa se reunirá a partir de las 12:00.

Cruz también fue cuestionado por la procedencia panameña del grupo ofertante, a lo que señaló que "he escuchado lo que se comenta por ahí sobre los papeles de Panamá y cosas así y la verdad es que no sé nada. Panameño es Rubén Blades y es fantástico. Y a quién no le gusta Pedro Navaja". El alcalde explicó que "tenemos un ofertante que ha presentado sus dos sobres cerrados, que se abrirán en la Mesa de Contratación, que es la que tiene que comprobar que cumple todos los requisitos que se exigen, y de cumplirse todos se harán los correspondientes estudios e informes y se adoptarán las cautelas necesarias".