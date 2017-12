Cerrar 2017 con una sonrisa

Rafa de Vicente, centrocampista del Recreativo de Huelva, confía en acabar el año con una sonrisa. El Decano recibe el domingo al Jumilla y el futbolista resume el sentir de todo el vestuario albiazul, que espera darle una alegría a la afición onubense con un triunfo frente al conjunto murciano que permita mitigar el mal sabor de boca que dejó la derrota de la semana pasada frente al Las Palmas Atlético, que cortó la racha de cuatro victorias seguidas y un empate que había encadenado el Decano desde que Ángel López se convirtió en el primer entrenador. "Lo de Las Palmas fue un bache y también sabíamos que en cualquier momento iba a llegar la derrota, que es algo normal. Estamos con muchas ganas de que llegue el domingo para poder sacar los tres puntos y despedir bien el año".

El malagueño asegura que el equipo tiene claros los errores cometidos en Canarias, especialmente durante la primera mitad, en los que el Recre no exhibió la misma intensidad que en jornadas anteriores. "Está claro que en los últimos partidos nos habíamos basado mucho en competir cada balón y en tener intensidad y por momentos en Las Palmas no pudimos ponerla sobre el campo porque hubo un momento en el que el equipo se partió, las líneas no estaban muy juntas y eso no daba pie a poder apretar lo que queríamos. Ya hemos corregido esos errores, se ha olvidado la derrota y desde el martes estamos pensando en el Jumilla", destaca.

"Ni en las victorias encontramos la euforia ni en las derrotas el pesimismo", destaca

El jugador del Recre, con buen criterio, huye de los sensacionalismos. "Si algo sabe hacer este equipo es que sabe tratar la derrota y el triunfo de la misma manera. Ni en las victorias encontramos la euforia ni en la derrota el pesimismo. Simplemente sabemos que esto es algo normal del fútbol, que era una derrota que tenía que llegar tarde o temprano porque no se iban a ganar todos los partidos de aquí a mayo. Se ha aceptado, hemos corregido errores y nada más".

El conjunto vinícola está en puestos de descenso -ocupa la décimo octava plaza, con 17 puntos- pero desde que el alicantino José Francisco Grao, Pato sustituyó en el banquillo a Ángel Cuéllar el equipo ha experimentado una mejoría. De hecho no ha perdido en los cinco últimos partidos. Por eso el Recre afronta el choque sin ninguna clase de confianza, pese a la mala situación clasificatoria del rival. "En la Segunda B, y más en este grupo IV, todo está muy parejo, y la clasificación al final a mí no me dice tanto cuando me enfrento a un rival, porque Las Palmas te puede ganar, el Badajoz te puede complicar las cosas… Cualquier equipo de la zona baja está peleando por salir de esa zona de descenso. Nosotros mismos estuvimos en ella y no merecíamos estar allí, no tenemos plantilla para eso. Para mí el tema de la clasificación en cada partido es lo de menos. En Segunda B, y sobre todo en este grupo, el nivel competitivo de los equipos es muy parejo", destaca el centrocampista albiazul.

De Vicente, sobre las molestias físicas que sufrió el pasado sábado, indica que "ya está todo bien. Fueron dos golpes que me llevé en el mismo sitio que me tenían algo molesto pero ya estoy bien, entrenando con normalidad".

El Recre es uno de los equipos del grupo que menos goles recibe, pero en la faceta goleadora debe mejorar (lleva 16 dianas como el Melilla, siendo sólo peores, con 15, el Jumilla y el Villanovense). Sobre ello apunta que "no vendría mal un partido en el que lográsemos la victoria por más de un gol. Pero los tres puntos me valen lo mismo ganando por 1-0 que por 5-0, aunque sí parece que abulta más un resultado mayor. También estamos trabajando en eso".

El costasoleño es, con cuatro tantos, el segundo goleador del Recre de esta temporada por detrás de Boris Garrós, que suma siete. De hecho, a estas alturas de la temporada ya ha mejorado sus registros de la pasada campaña, cuando anotó tres. "Las circunstancias el año pasado eran otras, jugábamos de otra manera con los pivotes más cerca de la defensa y esta temporada al tener un poco más de libertad y encontrarme muy a gusto cerca del área y llegando con sorpresa pues es verdad que están llegando los goles. Me estoy sintiendo bastante libre y con bastante confianza por parte del míster, que muchas veces necesita un jugador para que las cosas le salgan bien. Ojalá que siga así", desea.

Tiene claro que los seguidores albiazules van a seguir apoyando. "A la afición nunca le voy a pedir nada porque sé que siempre va a responder. Lo ha hecho en los malos momentos y en los buenos también y no tengo dudas de que acudirá al Nuevo Colombino y que va a estar como todos los partidos. La afición sabe que cuando ellos lo dan todo jugamos con doce en vez de con once, y eso se nota".

Por último, hace un balance de la primera vuelta liguera: "Creo que hemos ido de menos a más. Hemos encontrado el camino por el que seguir, con intensidad y fe en cada balón. Hemos encontrado una identidad y tenemos que mantenerla de aquí al final de liga", concluye.