El Ayuntamiento tranquiliza ante el cercano 30 de junio

Mientras avanza el proceso de venta del 90% de las acciones del Recreativo dentro de los plazos administrativos marcados, los aficionados ven acercarse el 30 de junio y con él la incertidumbre por la deuda pendiente de pago con la AFE. El Ayuntamiento, a través de su portavoz, Manuel Gómez, lanzó ayer un mensaje tranquilizador. Con venta o sin ella la supervivencia del Decano en Segunda B queda garantizada.

En el Ayuntamiento "no hay temores por llegar al 30 de junio ya que tenemos tiempo todavía para hacer bien las cosas y aún en el caso de que no hubiera aparecido ninguna oferta el 13 de junio, el alcalde ya ha dicho en varias ocasiones que hubiésemos tenido que actuar de otra forma para garantizar que el Recreativo no hubiese descendido por impagos a la AFE".

El Consistorio habría hecho frente al problema como propietario en caso de llegar ninguna oferta

Tras estas palabras negó que el Consistorio tenga "un plan B", sino que "el Ayuntamiento en ese caso siempre seguiría siendo el dueño del Recreativo si nadie lo compra y sería el Ayuntamiento el responsable de que el club no descendiera para evitar su desaparición como Bien de Interés Cultural". De no haberse producido la venta o esta no ser posible, "es el Ayuntamiento como propietario en ese caso el obligado a mantener el club en las circunstancias en las que estaría".

No obstante, Manuel Gómez descartó ayer que hubiese sido necesario llegar a ese extremo porque "hay margen para que se complete antes del 30 de junio si se hace todo bien", por lo que el pago lo asumirá el comprador.

El pliego de condiciones para la venta de las acciones del Recre estipula que el ofertante debe hacerse cargo a la firma de las escrituras, entre otras de una deuda de 611.000 euros con la plantilla y que se encuentra denunciada ante la AFE. La normativa fija el 30 de junio como fecha límite para el pago o el club sería sancionado con un descenso administrativo. Junto al pago a la AFE, Moody Investments tendrá que hacer frente a la deuda de 6,8 millones de euros con la Agencia Tributaria correspondiente al crédito contra la masa, a 400.000 euros del convenio de acreedores correspondiente al año 2017 y 789.502,43 de los empleados no deportivos de la entidad albiazul.