Ahora le toca a la plantilla

La destitución de Ángel López coloca el foco sobre la plantilla. Los jugadores del Decano saben que todas las miradas están puestas sobre ellos. El presidente Manolo Zambrano así lo reconoció de forma clara tras la despedida del técnico destituido. "Ellos son los que nos van a sacar de esta situación", señaló el dirigente para quien "la pelota está ahora en el tejado de ellos" porque "tenemos plantilla para revertir la situación".

Zambrano mantuvo ayer un encuentro con la plantilla en el vestuario. Les expuso de forma clara lo que piensa. Les dijo que "la solución pasa por ellos. Ya ha dicho Ángel López que él no se siente el único culpable y es verdad".

Para Manolo Zambrano la actual campaña "tenía que de ser transición y estabilidad en todos los órdenes" ya que "la plantilla se formó en un mes con 15 jugadores nuevos en el grupo IV". Pelear por el ascenso así "es algo que pasa una vez cada 15 años". Se mostró seguro de lograr la permanencia.

El domingo tras la derrota en La Línea "entré en el vestuario y anímicamente los vi mal. Lo de ahora ya lo viví hace diez años y también lo viví siendo futbolista". Por ello, "si Ángel López no es el único culpable, la solución la tienen los futbolistas". En sentido se mostró sorprendido con el rendimiento de varios jugadores que "habían hecho cosas importantes antes de venir aquí, así que me niego a pensar ahora que no son futbolistas válidos". Fue contundente al afirmar que "es imposible que haya 15 equipos mejores que el nuestro por la plantilla que tenemos".

El club vive un momento delicado en lo deportivo. Después de superar dos años de penurias institucionales "pensábamos que este año deportivamente sería mucho más tranquilo. Lo ve de todos modos "algo mejor" que en las dos campañas anteriores porque "ganando un par de partidos la cosa cambiará".

La situación actual del equipo preocupa a Juanma López. El hombre fuerte del grupo gestor le transmitió a Zambrano que "el proyecto sigue adelante y es muy ambicioso y está también pensando en que el año que viene vamos a hacer un proyecto interesante". El presidente recordó además que López "ya se ha postulado públicamente como futuro comprador del Recre".