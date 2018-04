Los vecinos desisten de la denuncia contra el chiringuito de El Marismeño

Un año después de la intensa polvareda mediática que suscitó el inicio de las obras de un nuevo chiringuito en la playa puntaumbrieña de La Canaleta, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los socios de la empresa promotora es el conocido cantante onubense Pepe Gómez El Marismeño, y fundamentalmente tras la denuncia interpuesta contra el mismo por la asociación vecinal Amigos Punta de La Canaleta, todo indica que el asunto finalmente va a quedar en nada.

Y es que tras las últimas resoluciones judiciales, así como tras los expedientes administrativos facilitados a dicho colectivo tanto por el Ayuntamiento puntaumbrieño, como por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, la asociación denunciante presentó el pasado día 9 de abril un escrito al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva, en el que hacen constar que desisten de las acciones legales emprendidas por la misma contra dicha instalación hostelera.

La alcaldesa subraya que el Juzgado le ha dado la razón al Ayuntamiento

En dicho escrito, la Asociación de Amigos de la Punta de La Canaleta señala que tras haber procedido al examen del contenido de los expedientes administrativos remitidos tanto por el Ayuntamiento de Punta Umbría, como por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, y tras estar en conocimiento de la opinión técnica del arquitecto consultado, "esta parte manifiesta su no interés en la continuación del procedimiento, desistiéndose -por medio del presente escrito- del recurso contencioso interpuesto frente a los distintos actos administrativos relacionados con el contrato de concesión de establecimiento de hostelería (chiringuito) adjudicado a la entidad Tanalaje SL".

Dicho desistimiento, prosigue el escrito, ha sido acordado previamente a su presentación en el juzgado "en la oportuna reunión mantenida por la totalidad de miembros que conforman la junta directiva de la asociación".

Los vecinos señalan por último en su escrito que "al no haberse causado daño o perjuicio alguno al interés público o a la parte recurrida, pues no ha sido aún presentado escrito de demanda, y al no haberse producido actuación procesal alguna por parte de las administraciones demandadas en el presente procedimiento ordinario, unido esto a la ausencia de temeridad o mala fe, no concurren los requisitos legales para que se impongan costas con motivo del desistimiento interesado por esta parte".

La reacción de Pepe Gómez El Marismeño no se ha hecho esperar y nada más conocer este desistimiento ha mostrado su satisfacción y ha manifestado que "es un día feliz", ya que "siempre he dicho que el tiempo lo pondría todo en su sitio". A ello ha añadido que "hace poco llegó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dándonos la razón", por lo que "todo es legal", y que ahora "nos llega que los vecinos de La Canaleta, después de ver la documentación, se han dado cuenta de que todo es legal y han retirado la demanda".

El artista onubense ha dado finalmente las "gracias a los vecinos por todo", para concluir diciendo que "nadie va a pedir perdón, lo sé, pero hoy estoy feliz y no necesito más".

Finalmente, y preguntada por este asunto por los periodistas, la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, señaló ayer durante una visita a la localidad del consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González, que "nosotros estábamos tranquilos porque desde el Ayuntamiento confiamos plenamente en los técnicos y sabíamos que se había hecho todo en base a la legalidad".

La primera edil añadió en este sentido que "el Juzgado le ha dado la razón al Ayuntamiento. Y era normal que, si alguien había interpuesto alguna denuncia, sabiendo esto, pues la retirase".