El sector de la chirla presentará alegaciones en la ayudas para armadores y marineros

El sector de la chirla de Huelva va a presentar alegaciones al borrador de orden de ayudas de la Junta de Andalucía para los armadores y marineros de esta actividad tras el cierre del caladero del Golfo de Cádiz a esta pesquería. Las alegaciones se presentarán porque discrepan "prácticamente en todo" con el documentado planteado por la Administración regional y en concreto, con los criterios de acceso a las mismas.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, Mariano García, quienes han indicado que los distintos puertos afectados van a elaborar sus alegaciones y las van a poner en común.

De este modo, la idea de las alegaciones es que el contenido esté consensuado por los puertos afectados, que en la provincia onubense son Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte. "No compartimos los criterios para acceder a las ayudas", ha apuntado Fernández. En esta misma línea, ha señalado que en la reunión entre el consejero del ramo, Rodrigo Sánchez Haro, y las esposas de los profesionales del sector, "éste se comprometió a poner en marcha la Mesa de la Pesca" para abordar las distintas cuestiones. Entre los puntos discrepantes, ambos han remarcado que el borrador no contempla la posibilidad de que "el armador, que también sea marinero, cobre por las dos categorías", ya que "no hay que olvidar que son empresas pequeñas, familiares, y los 500 euros contemplados para los armadores, apenas cubren los gastos de mantenimiento de los barcos".