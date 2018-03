El sector de la chirla inicia movilizaciones ante la "situación insostenible" por la parada

Los afectados del sector de la chirla de la provincia de Huelva, a través de la iniciativa de la flota de Punta Umbría, acuden hoy al Pleno de la Diputación de Huelva. Así lo anunció ayer Manuel Fernández, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, tras una reunión de más de dos horas en la cual estuvieron presentes los armadores y marineros del sector de la chirla de la localidad costera, junto con sus representantes políticos en el Ayuntamiento. Esta es una de las acciones previstas por el sector ante la situación que vive por el cierre del caladero.

Ante los distintos incumplimientos por parte de la Consejería de Pesca de la Junta de Andalucía y el hecho de no convocar la mesa de trabajo "que tantas veces se ha demandado y que en tantas ocasiones se ha prometido con el objetivo de establecer una nueva regulación de la pesquería de la chirla", el sector ya no puede más y hay que buscar soluciones inmediatas y medidas urgentes "para que no se vuelva a producir lo que está ocurriendo", apunta Fernández.

En la reunión se acordaron otras acciones a las cuales se unirán el resto de puertos pesqueros de Huelva como el de Isla Cristina, consistentes en la petición de unión de todos los grupos parlamentarios de Huelva para que sean la "voz del sector" en el Parlamento de Andalucía y para solicitar el cese de la directora general de Pesca de la Junta. Esta petición también se hará extensiva desde la flota a los representantes políticos locales para que se unan a la misma.

El PSOE lleva hoy al Pleno de la Diputación una moción sobre la chirla. Según los socialistas, "la marinería de la chirla está seriamente preocupada por la situación del caladero que, en los últimos tres años, ha sufrido cierres temporales. Ahora, desde mediados de enero la situación se repite y el caladero de la chirla queda cerrado con carácter indefinido. Un cierre que afecta a casi 300 familias de las localidades onubenses de Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte".

Según recordó José Fernández, la Junta de Andalucía ha acordado con el sector ayudas para los armadores por el cierre temporal del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, a los que apoyará con una cantidad fija de 500 euros, más 400 euros por cada tripulante enrolado en el barco al mes, respectivamente, mientras dure el paro.

Por tanto, el grupo socialista pide al Gobierno central que se sume a los incentivos económicos puestos en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, tanto para con los armadores como para con los tripulantes afectados por el cierre temporal del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz, de igual manera que se ha realizado en otras ocasiones.