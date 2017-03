Los regantes dan un ultimátum al Gobierno para que llegue el agua

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado volverá a echarse a la calle si no recibe una respuesta del Gobierno central a sus reivindicaciones. Un mes le han dado de plazo los regantes al Ejecutivo del PP para que haga efectivo el trasvase completo de los 4,99 hectómetros cúbicos de agua a la comarca del Condado onubense y la aprobación definitiva de la transferencia de otros 15 hectómetros, también de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir.

El presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, anunció ayer el inicio de asambleas informativas en los cinco municipios afectados por estos trasvase y que una vez que concluyan llevarán a cabo una concentración ante la sede del PP en Huelva capital. Picón lamentó que haya aún agricultores que no pueden regar por una cuestión administrativa, y que el PP se abstuviera en el Congreso de los Diputados a la hora de apoyar una Proposición no de Ley sobre la transferencia de los 15 hectómetros.

Nos dijeron que antes de empezar la campaña no habría problema con la DIA del trasvase"Cristóbal PicónPresidente de la Plataforma

Otro de los temas pendientes, que se tratará también en las asambleas, será la falta de compromiso con los agricultores que aún esperan las concesiones de agua, anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el pasado mes de septiembre.

Picón explicó que hay aún 366 hectáreas que no se pueden regar con el agua procedente del trasvase de los 5 hectómetros, una actuación declarada de Interés General del Estado, ya que la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está parada porque los terrenos incluidos en la misma difieren de la realidad del proyecto en el territorio, por lo que no se está dando cobertura al total de las 858 hectáreas del plan de consolidación de la Comunidad de Regantes de El Fresno.

Así, han transcurrido ya seis meses desde que el Gobierno central anunció la transferencia de agua pero "aún no una realidad al completo".

Picón aseguró que hay agricultores que han plantado fresa, porque se les prometió agua, y ahora es posible que tenga que arrancar las plantaciones porque no hay suficiente agua superficial para todos los regantes.

El presidente de la plataforma criticó que "se juegue con los regantes y la economía de la provincia, diciéndonos antes de empezar la campaña que no habría problemas con la DIA del trasvase, que era cuestión de días que llegara la solución y el agua para todos y no ha sido así". Además, recordó que la puesta en marcha del trasvase por completo, cuyas obras se han finalizando y han comportado una inversión de 20,5 millones de euros, supondrá el cierre de 130 pozos más y que más de 360 hectáreas "reciban agua superficial, con la tranquilidad y seguridad que supone para estos agricultores".

La Plataforma de los Regadíos comenzará el próximo martes en Bonares las asambleas informativas en las que están citados vecinos y agricultores de la localidad.

Según Cristóbal Picón, estos encuentros se celebrarán una vez a la semana, todos los martes, y tendrán como finalidad "dar a conocer cuál es la realidad de los agricultores del Condado y los motivos de la situación actual", así como invitar a los asistentes a participar en la manifestación que el sector celebrará frente a la sede del PP en la capital onubense.

Las asambleas se celebrarán en Bonares (21 de marzo), Rociana del Condado (28 de marzo), Moguer (4 de abril), Lucena del Puerto (11 de abril) y Almonte (18 de abril).

Picón detalló que en estos encuentros la Plataforma expondrá "por qué hay agricultores que, a pesar de estar el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos en marcha, estar incluido su terreno en el proyecto inicial del trasvase, formar parte del Plan de la Corona Norte y ser de regadío esta campaña no está pudiendo regar".

Por otro lado, recriminó al PP que se abstuviera en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en la votación a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo socialista para pedir al Gobierno central que tramite la transferencia de 15 hectómetros al Condado. "Nos parece increíble que se pongan por delante los intereses de los partidos, en este caso votar en contra a un texto que presenta el PSOE, antes que el beneficio para los ciudadanos", aseguró Picón. Votaron a favor PSOE y Ciudadanos, PP se abstuvo y Podemos votó en contra.

En cuanto a las concesiones de agua, anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aseguró que "nos pidieron que creáramos la Comunidad de Regantes Condado para poder gestionar esta agua y eso hicimos; e incluso el Instituto Geológico Minero de España (IGME) anunció que se podía extraer esta agua sin poner en peligro el acuífero, y así lo anunció la CHG, pero nosotros seguimos esperando", espetó el presidente de la Plataforma.

"No estamos pidiendo nada que no sea posible. Queremos estabilidad y seguridad para el sector económico más destacado de la provincia" ya que, según "no vamos a poder terminar la campaña porque no tenemos agua", indicó el presidente de la Plataforma, que también hizo alusión a la compra por parte del Gobierno de la finca Los Mimbrales y el aporte de 6,8 hectómetros cúbicos de agua.