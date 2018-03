El mal estado de la N-433 convoca a los vecinos a una manifestación

Rosal de la Frontera prepara una manifestación para el próximo sábado, 31 de marzo. El alcalde de la localidad, Antonio Carlos Vázquez, asegura que tiempos atrás "había un cartel a la entrada de España por Portugal que decía Rosal, puerta de Andalucía; ahora, de haberlo, que ya no existe, pondría Rosal, puerta falsa de Andalucía". El comentario viene a colación del mal estado de la carretera N-433 a su paso por el municipio rosaleño.

"Cada vez que entrábamos en España era como una gloria, una delicia después de pasar de las carreteras, estrechas y malas de Portugal, a las nuestras; ahora es todo lo contrario, estamos deseando dejar las españolas para entrar en Portugal. Nuestras carreteras no son de recibo, no nos las merecemos, son tercermundistas, peligrosas y una vergüenza para los que tenemos que soportar a diario el paso de turistas que hablan de "los caminos de cabras por donde circulamos", asegura el regidor rosaleño.

Desde que llegó al Ayuntamiento hace ya tres años, el alcalde viene reclamando el arreglo de la N-433. Escritos, que no han recibido ninguna contestación, y mociones presentadas en los pueblos de la Sierra, son algunas iniciativas llevadas a cabo. Rosal tiene dos arterias de comunicación: una con Sevilla, que es competencia del Gobierno central, y otra con Huelva, que es de la Junta. Sobre ésta última, el regidor señala que no es la panacea y aventura que "como no se invierta en ella estará igual que la del Estado, pero de momento está pasable".

Vázquez sostiene que la N-433 desde Rosal a Sevilla "es la peor carretera que debe haber en España", con "millones de socavones, tan peligrosos muchos de ellos que de no evitarlos puedes reventar las cubiertas, casos que ya han ocurrido en varias ocasiones".

Socavones, además, que van a más cada día y que dejan por toda la carretera y el arcén las correspondientes piedras que algunas de ellas rompen cristales al paso de los vehículos. "No hay un momento de silencio en la conducción, todo son saltos, sacudidas y el roce continuo de las ruedas por una superficie que es lo más parecido a la lija gruesa. Vas dando bandazos de un lado a otro intentando sortear los baches/agujeros de la calzada que pones en peligro la seguridad de tu vehículo y del que pueda venir y además vas quejándote en todo momento de la situación que tienes que padecer tú, tu coche, los que viajan contigo. Esto es lo más parecido a viajar por un carril de piedras o de cabras", describe el alcalde.

"Es tan desesperante -prosigue- que muchas veces evitas viajar por no desplazarte". La carretera es la única vía que hay para ir al centro radiográfico de Cortegana, al Servicio Andaluz de Empleo, a la Seguridad Social, a Hacienda, al hospital para trasladar a parturientas y enfermos, a los colegios e institutos y a comprar a las grandes superficies. El estado de la carretera es tal que muchos vecinos optar por ir a comprar a Portugal, que tiene "buenos precios y mejores carreteras".

Por tal motivo se ha creado la Plataforma Defensa N-433 para reivindicar la mejora de la vía de comunicación y llevar a cabo distintas acciones, ya que las realizadas hasta ahora no han dado ningún fruto. La Plataforma, de la que forma parte el alcalde, tiene intención de "salir a la calle a manifestarse por algo justo, por algo que puede salvar vidas o por lo menos dejarlas de poner en peligro".

La primera acción es la manifestación convocada para el sábado a las doce de la mañana. Primero habrá concentración en la Plaza de España, después un recorrido por las calles del pueblo y un corte de la travesía N-433 durante 30 minutos. Al final se leerá un manifiesto. Tras la manifestación, enviarán una carta y un dossier al Ministerio de Fomento con sus demandas. De no recibir una respuesta, anuncia nuevas movilizaciones, si bien no detalla en qué consistirán.