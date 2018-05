Los empresarios turísticos acusan de "pésima gestión" a las administraciones

El enfrentamiento entre los empresarios del sector turístico de la provincia y las administraciones competentes para paliar los daños que los temporales causaron en las costas onubenses, vivió ayer un nuevo capítulo con el envío por parte del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva a los máximos representantes del Gobierno en la figura del delegado en Andalucía, Antonio Sanz; de la Junta, dirigida al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y de la Diputación de Huelva, a su presidente, Ignacio Caraballo. En dicha misiva, firmada por el presidente de la entidad, José Manuel Díaz, y a la que ha tenido acceso Huelva Información, no se ahorran calificativos a las tres instancias a quienes se dice que "no han sabido asumir y gestionar correctamente" y califican la gestión realizada como "pésima y lamentable".

La carta recuerda la reunión mantenida por la comisión interadministrativa que se reunió el lunes a la que critican, en primer lugar, por no hacerles partícipes de la misma, ni tan siquiera por haberles informado sobre sus conclusiones, algo que les ha llevado "a acudir a la única fuente de información que hasta ahora tenemos y que no es otra que los medios de comunicación". No obstante, va mucho más allá e insiste a los tres representantes institucionales "que no es suficiente el espíritu de diálogo y la colaboración entre las administraciones", algo que "han debido escenificar una vez alertamos desde nuestro sector de la incomprensible controversia que entre las mismas se había generado sobre si se había o no se había autorizado por parte de la Junta de Andalucía, los puntos de extracción de la arena".

Critican que se echa por la borda el trabajo de los asociados de todo el sector

Todo ello les lleva a concluir que "no podemos confiar en la voluntad política de los miembros de esta comisión", y no aceptan "que ahora se trate de un problema técnico, porque tiempo han tenido para que estas cuestiones estuvieran resueltas y no nos viéramos ahora en la situación en la que nos encontramos". En su opinión "este asunto no se circunscribe exclusivamente al ámbito técnico, ya que existe una responsabilidad política que desafortunadamente a tenor de la tozuda realidad en la que nos encontramos, no han sabido asumir y gestionar correctamente y que en función del resultado final y si es necesario, exigiremos en defensa de los intereses de nuestros representados".

Los empresarios, añaden en un párrafo que resulta demoledor, recuerdan que "todo el esfuerzo tanto económico como en horas de trabajo que nuestro sector y en primera persona nuestros asociados están realizando por alargar las temporadas e intentar de esa manera romper con la estacionalidad de nuestro destino, esa a la que ustedes hacen alusión permanentemente, se ve diluido y gravemente perjudicado por una pésima y lamentable gestión por parte de las administraciones que deberían velar y actuar en el ámbito de sus competencias en dar soluciones a un problema como el que en estos momentos estamos sufriendo".

La misiva recuerda que la intención a la hora de solicitar una reunión a los responsables de las administraciones es "recabar la máxima y más fiable información y de esa manera saber cuál es el horizonte temporal para dar solución al grave problema que nos afecta, a la vez que intentar explicarles los motivos que nos llevan a solicitar una priorización de las actuaciones pendientes al objeto de minimizar los daños que esta situación está provocando ya a día de hoy en el sector que representamos". Por ello, vuelven a pedir un encuentro con los "miembros de la comisión para conocer las actuaciones, plazos y prioridades que se van a marcar de cara a los próximos días o que dicha información se nos remita por escrito en un informe que nos sirva para conocerlas con exactitud".