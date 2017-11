El denunciante del presunto soborno en el Consistorio dice que actuó "por conciencia"

M.a., el asesor de Sí se puede Aljaraque que denunció un presunto soborno en este Ayuntamiento onubense con el que se habría evitado la moción de censura contra al alcaldesa Yolanda Rubio (PSOE), asegura que actuó "por conciencia" y que "no tiene miedo".

Denunció los hechos en febrero, días después de que Sí se puede Aljaraque rechazara ejecutar la moción ya registrada en el Ayuntamiento junto con los concejales del PP, y en ella ponía de manifiesto que la misma se había cancelado tras ofrecer el PSOE un empleo a la esposa de uno de los ediles de Sí se puede en la empresa pública Aguas de Huelva y al otro una Concejalía en el Ayuntamiento, algo que demostraba con la aportación de unas grabaciones.

El denunciante indicó ayer a Efe que el hecho de que se decidiera a presentar la denuncia "no es algo de lo que se tenga que sentir orgulloso", simplemente "era algo que tenía que hacer, no quería pasar por ahí, es como cuando ves que le están pegando a una mujer y tienes que intervenir, salvando las distancias".

Reconoce que ha sido por "cuestiones de conciencia y de política" y que ha recibido "amenazas y presiones" tanto antes de la denuncia, cuando apoyaban la moción de censura contra el PSOE, como después de interponer la misma. "En una ocasión, con los hechos ya denunciados, hubo quien me dijo que si seguía adelante iba a tener problemas y me iban a arruinar la vida" y antes "cuando íbamos a aliarnos con el PP, uno de los concejales del PSOE y diputado provincial, Francisco Martínez Ayllón, me amenazó con mandarme al hospital".

Sobre el papel que en todo esto juega el secretario provincial del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, investigado por estos hechos, considera que "lo tendrá que determinar un juez".