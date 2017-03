El 99% de los conductores onubenses llevan puesto el cinturón

El 99% de los 9.956 conductores y pasajeros obligados a usar el cinturón de seguridad y que circulaban por las carreteras de la provincia de Huelva en los 8.376 vehículos controlados a lo largo de la campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico, lo tenían correctamente abrochado.

La campaña de vigilancia, realizada entre los días 13 y 19 de este mes de marzo, se ha saldado con 52 denuncias por no llevar el cinturón de seguridad el conductor del vehículo y 42 por no llevarlo abrochado alguno de los pasajeros. Respecto a los sistemas de retención infantil, 7 de los 203 niños menores de 1,35 metros no lo tenían colocado.