La Policía evita la ocupación de casas de la barriada Los Enebrales

La intervención y distintas gestiones llevadas a cabo en los últimos días por la Policía Local de Punta Umbría ha evitado una ocupación ilegal de viviendas que se inició la pasada semana en la barriada de los Enebrales de Punta Umbría. Así lo han señalado a Huelva Información fuentes vecinales, quienes han precisado que la pasada semana la "alarma" saltó entre los propietarios cuando un número indeterminado de personas de etnia gitana ocuparon dos viviendas adosadas ubicadas en la avenida Sundheim de dicha urbanización, pertenecientes a un complejo formado por medio centenar de casas.

Según las mismas fuentes, se da la circunstancia de que la mayoría de estos inmuebles son viviendas de segunda residencia, aunque "afortunadamente" las dos que ocuparon "reventando las cerraduras" se encuentran en procesos judiciales y concursales, ya que como consecuencia de la crisis inmobiliaria se quedaron hace años en manos de una entidad bancaria, por lo que se encontraban desocupadas.

Los inmuebles son segundas residencias, algunas de ellas de entidades bancarias

No obstante, los escasos vecinos que residen habitualmente en dicha urbanización dieron aviso de los acontecimientos tanto a la Policía Local de Isla Cristina, como a la Guardia Civil, además de alertar a algunos de los propietarios que residen durante la época no estival fuera de Punta Umbría, e incluso formaron entre ellos una especie de "patrullas ciudadanas", con el objeto de "vigilar" que otras propiedades no fuesen igualmente ocupadas.

Los vecinos consultados han señalado a Huelva Información que hubo momentos en que temieron llegar a casa y encontrar sus viviendas "ocupadas" si no se ponía una solución urgente al problema, por lo que siguieron insistiendo a las autoridades.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Punta Umbría han admitido tener constancia de la situación que se ha vivido en dicha barriada, así como que la Policía Local acudió en repetidas ocasiones a la zona con el objeto de poder "identificar" a los okupas. Según estas mismas fuentes "era lo único que podían hacer los agentes", a lo que han añadido que dichas gestiones han dado finalmente sus frutos, ya que los ocupantes ilegales ya han abandonado las viviendas, cuyas ventanas y puertas fueron tapiadas a finales de la pasada semana por el propietario y no se ha registrado desde entonces ningún incidente más de este tipo.

Las fuentes vecinales consultadas han querido finalmente poner en valor la labor realizada en este sentido por la Policía Local, ya que por el momento "se ha solucionado el problema de las dos viviendas ocupadas" y "lo que es más importante, se ha logrado aminorar el temor y la incertidumbre vividos por los propietarios como consecuencia de estos acontecimientos".