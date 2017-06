El PSOE cree que la licitación del Chare deja sin contenido la moción de censura

El equipo de gobierno que el próximo lunes dejará de serlo y el partido que lo sustenta consideran que la licitación del proyecto del Chare del Condado por parte de la Junta de Andalucía, deja sin justificación ni contenido la moción de censura que el PP y los Independientes por Bollullos que presentarán ese día. Así al menos lo consideran tanto el alcalde en ejercicio, Rubén González, como el secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez. Para éste último, el paso dado por el Ejecutivo autonómico, junto con la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de un montante de 1,3 millones de euros para dar inicio al expediente de creación de un centro sanitario que dará asistencia a 67.000 personas en la comarca del Condado, "demuestra el trabajo constante del equipo de gobierno que en apenas dos años ha conducido a sacar adelante un proyecto muy complejo y que ha sido desbloqueado".

Domínguez quiso "hacer un llamamiento tanto al presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno Bonilla, como al de los onubenses, Manuel Andrés González, para que le den una pensada a la presentación de la moción de censura y la retiren; tienen una gran oportunidad de hacerlo ya que el Ayuntamiento ha cumplido sobradamente con su trabajo".

Lo único que han hecho en dos años ha sido provocar ruido y manifestarse"Rubén RodríguezAlcalde de Bollullos

El alcalde de Bollullos quiso realizar también un "llamamiento a la lealtad institucional y a que reconozcan el trabajo realizado por el Ayuntamiento y ante dos consejerías y varios departamentos para conseguir que el Chare sea una realidad". A juicio del primer edil, "tanto Independientes como el PP, realizan un uso político del Chare y en estos dos años lo único que han hecho ha sido provocar bulla y ruido, así como manifestarse detrás de una pancarta, nada más". El primer edil, recordó también que en el tiempo de mandato se ofreció al PP participar en la comisión negociadora sobre el Chare y que éste lo rechazó tantas veces como se hizo.

Rodríguez, aseguró que el rechazo entre los vecinos a esta moción es generalizado y quiso instar al PP a "no cometer ningún atentado contra la voluntad democrática" con una moción de censura "sin sentido alguno". Asimismo, lamentó que la formación esté "ante una realidad que no quiere ver", respecto a los avances efectuados en el proyecto del Chare. Para el todavía regidor de la localidad, "la tranquilidad y la paz social se han conseguido en el municipio después de años de crispación con el anterior equipo de gobierno y mucho me temo que a partir de ahora regrese junto con la mala gestión a la que nos tenían acostumbrados".

Por su parte, Domínguez se mostró más esperanzado en que el PP de Bollullos pueda retirar esta moción pero Rodríguez aprecia que "sí o sí" quieren presentarla aunque "no haya motivos". "Nosotros lo que queremos es seguir trabajando en nuestra gestión de Bollullos". El socialista insistió que ahora el PP "ya no tiene excusas"; al mismo tiempo explicó que desde que se hiciera pública la intención de promover la moción de censura "no se ha mantenido reunión, ni contacto alguno con los populares, ya que no tiene ningún sentido". Domínguez subrayó todas las gestiones hechas por este equipo de gobierno que según aseguró contrasta con la "inacción" del anterior, conformado por PP e Independientes por Bollullos, algo que teme que se repita nuevamente desde el próximo lunes.

La cesión de la parcela de suelo municipal que se va a destinar a la construcción del Chare del Condado fue respondida por el PP, uno de los partidos impulsores de la moción de censura con la crítica que el equipo de gobierno "no ha movido ni un papel en dos años de gobierno del PSOE en la localidad y, justo cuando se presenta una moción de censura por los reiterados incumplimientos del alcalde, entre ellos con el Chare, sacan a prisa y corriendo el anuncio de la licitación para la redacción del proyecto" y lo atribuyó a "un engaño por parte del PSOE y de la Junta de Andalucía a los ciudadanos de Bollullos" y un "intento de parar la moción de censura".