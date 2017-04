El PSOE lamenta el "olvido del PP" por la paralización del desdoble de la N-435

El reconocimiento por parte del Gobierno de que el desdoblamiento de la N-435 en el que se fundamenta la conexión de Huelva con la Ruta de la Plata está paralizado desde hace nueve años, ya que no se dispone de la Declaración de Impacto Ambiental debido a las "dificultades encontradas en su trazado" tal y como ayer adelantó Huelva Información, dio alas a los representantes socialistas. En un acto celebrado a las puertas de la estación de ferrocarriles de Huelva, significaron el abandono al que a su juicio el Gobierno central someta a la provincia con la ausencia de inversiones en infraestructuras, especialmente la referida que fue licitada por el último Ejecutivo socialista en el año 2009.

Fue en boca del senador Manuel Guerra, quien manifestó sus críticas ante "la tomadura de pelo" a la que a su juicio ha sometido "el Gobierno popular a esta provincia con su olvido en infraestructuras que son claves para su desarrollo" y que son un listado de "proyectos frustrados para Huelva". En lo que se refiere a la N-435, el representante onubense en la Cámara Alta reconoció que lo adelantado ayer por Huelva Información "desmonta todas las mentiras del Gobierno, ya que no han movido ni un solo papel en años y más aún, han demontado todo lo que se hizo durante el mandato socialista. Desde luego, lo que reconocen por escrito en la respuesta parlamentaria es que se les han terminado las excusas". Guerra recordó que el inicio de estas obras, que es la variante Beas-Trigueros, "se ha demorado cinco años, se adjudicó el 15 noviembre de 2011 y que recientemente se ha empezado a ejecutar", por lo que temen los socialistas que "cuando termine esta obra habrán pasado muchos años".

Insisten en que la Alta Velocidad llega a la provincia con 25 años de retraso

"No queremos más excusas y por eso hemos presentado enmiendas para priorizar esta infraestructura para la provincia y se concrete la ejecución del tramo entre San Juan del Puerto y Zalamea La Real", incidió Guerra. El senador añadió que se trata de "un espacio donde no hay problemas de corte medioambiental y se daría un salto cualitativo importante para la provincia". A su vez, mostró el compromiso del grupo socialista de "luchar para que se consignen las cantidades que permitan retomar este proyecto en serio como hizo el PSOE", indicando además que "si algo nos certifican estas cuentas es que mientras gobierne el PP, no hay esperanza de progreso".

Por otro lado, también se quiso referir al proyecto de la línea férrea Huelva-Zafra, "anulado y postergado por el PP". Sin embargo, considera que es "una línea que vertebra a la provincia, que tiene un enorme valor estratégico y económico si se vincula al Puerto de Huelva, el cual aspira a ser el puerto de Extremadura". Para los socialistas, "ha sido y es una conexión fundamental y siempre nos hemos opuesto a su desmantelamiento y cierre". De hecho, recordó que el último gobierno socialista "realizó, entre 2008 y 2011, una importante apuesta por la modernización de esta línea y hacerla más competitiva con la inversión de 60 millones de euros", indicando además que "estaban redactados dos proyectos restantes para los tramos que se iban a acometer -Jabugo-Calañas y Calañas-Huelva- con otra inversión de otros 60 millones". Sin embargo, "estos proyectos fueron anulados y postergados con la llegada del PP, hemos asistido durante cinco años a un abandono progresivo de esta línea y en los PGE no se contempla ninguna partida".

Por último, sobre la llegada del AVE a Huelva, remarcó que es "otra gran mentira", ya que mientras que "llega a otras capitales de provincia y 25 años después de que llegara a Sevilla, es inconcebible que no se haya ejecutado esta línea". Por todo ello considera que "la provincia para el PP no existe, no pertenece a España y son reiteradamente postergadas esas infraestructuras, que son esenciales para hacer posible un salto en el progreso económico y en la calidad de vida de sus ciudadanos".