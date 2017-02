PSOE y PP se enzarzan en otro debate sobre la Sanidad pública

"Que los partidos dejen de tirarse la pelota"

La portavoz de la Plataforma Huelva, por una sanidad digna, Paloma Hergueta, también se posicionó ante el aplazamiento de la apertura del Chare: "Esperamos que los dos partidos dejen de tirarse la pelota" y "nuestro colectivo demanda lo mismo a todos". La plataforma incentivó al PSOE a denunciar al PP si considera que es su culpa que el Chare no se abra". Calificó de paradójico que "Lepe tenga dos hospitales y que ninguno esté funcionando" de manera que no descartó un uso provisional del Virgen de la Bella. Según Hergueta, "no hay voluntad de solucionar nada pues el mismo Decreto de Garantías de la Junta reconoce que si un hospital público no puede dar la prestación comprometida al paciente, debe ser remitido a un centro privado".