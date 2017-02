El PSOE y el PP unidos para pedir el indulto de José Ramón Rodríguez

Aracena vivió ayer una nueva manifestación en sus calles. En esta ocasión para evitar la entrada en prisión del ex alcalde socialista de Los Marines, José Ramón Rodríguez Velo, condenado a nueve años de inhabilitación, y un año y once meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y otro continuado de prevaricación urbanística. Ambos relacionados con su casa de campo, a pocos metros del pueblo, y que ha sido derruida, para posteriormente ser reconstruida, revisada y aceptada, según lo establecido por las normativas al respecto. En un documento del 2007, al que ha tenido acceso Huelva Información, ya se indica en respuesta de la Delegación de Medio Ambiente y del Parque Sierra de Aracena a una alegación presentada por José Ramón Rodríguez Velo, que "realizada la visita de inspección a la zona en cuestión se comprueba que se han subsanado ciertos aspectos de la denuncia y que se considera legalizable la construcción y que desde el punto de vista ambiental el emplazamiento actual y edificación no supone un efecto negativo". La Plataforma Ciudadana, justicia para Ramón consiguió congregar en la manifestación a unas 500 personas entre los que se encontraron miembros de la plataforma, el propio José Ramón; el diputado provincial por la Sierra, Ezequiel Ruiz (miembro de la ejecutiva provincial del PSOE); la parlamentaria serrana en la Junta, Modesta Romero; el actual alcalde de Los Marines, Israel Arias; los alcaldes del PSOE de Cumbres Mayores, Alájar, Cumbres de Enmedio y Fuenteheridos, el alcalde del PP de Santa Olalla del Cala y los ex alcaldes de Fuenteheridos y de Cañaveral. Además estuvieron presentes, entre otros representantes políticos, alcaldes como el de Puerto Moral, el de Almonaster la Real, y el de Aracena, quien estuvo acompañado por dos concejalas del PSOE de Aracena. En el ámbito local también estuvo el portavoz y presidente del PP de Aracena. Durante la manifestación hubo una recogida de firmas que serán entregadas en el Ministerio de Justicia con el objetivo de que Rodríguez consiga el indulto. El acto terminó con un largo y emotivo aplauso tras la lectura de un manifiesto en apoyo a José Ramón.