El PP pide a la Junta medidas para combatir la pérdida de las dehesas

El grupo parlamentario del PP-A ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que pide al Gobierno andaluz que adopte una serie de medidas con el objetivo de luchar contra la pérdida de encinas en la dehesa andaluza. En la iniciativa, a debatir ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, los populares quieren que el Parlamento inste a la Junta a mostrar su apoyo ante la problemática no resuelta del secado en el ecosistema de la dehesa.

Asimismo, apuesta por abrir un proceso de diálogo con los agentes sociales y económicos para diseñar mecanismos financieros y técnicos que venga a solventar los problemas identificados por el sector y diagnosticados en el Plan Director de las Dehesas de Andalucía.

Y por último, el PP-A reclama dotar de instrumentos financieros en los presupuestos de la Junta para el ejercicio 2018 "que permitan abordar este grave problema de manera real y efectiva, reformulando y reorganizando el presupuesto adscrito a este programa, de tal manera que dé amparo financiero y presupuestario a las exigencias del sector".

Tras indicar que la dehesa en Andalucía ocupa una extensión aproximada de 1,2 millones de hectáreas -lo que supone entre el 10% y el 15% de la superficie de la comunidad-, los populares andaluces señalan que la presentación del Plan Director de la Dehesa de Andalucía "ha puesto de manifiesto la pérdida de encina vinculada a la dehesa que viene sufriendo la comunidad autónoma y, más en concreto, la provincia de Huelva, durante los últimos diez años".

Añade que la dehesa se ha configurado en la provincia de Huelva y Andalucía como un factor clave de la estructura económica de la misma, de manera que su secado "y la falta de iniciativa de la Junta ante este problema", repercuten de forma directa en sectores tan arraigados en la economía andaluza como el cerdo ibérico, el corcho, el turismo rural y otros aprovechamientos de índole forestal, agrícola, cinegético y ganadero, "provocando grandes pérdidas económicas y, a su vez, el despoblamiento de las zonas rurales".

Desde el PP-A advierten de que esto es "un problema de gran magnitud, que no encuentra en las prioridades políticas de la Junta el apoyo que debería". No en vano, agrega, "se trata de un recurso de gran importancia ecológica, económica, social y cultural, que tiene la necesidad de que la Administración diseñe y desarrolle mecanismos normativos y acciones que erradiquen este fenómeno y permitan el desarrollo y explotación normal de la Dehesa". El Plan Director de la Dehesa de Andalucía "no considera, en su planificación para los próximos 20 años, recursos y medidas suficientes y necesarias para abordar de forma directa y definitiva este grave problema".