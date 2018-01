El cambio del PGOU permite ampliar las plazas hoteleras en Matalascañas

Reglamento de segunda actividad para los empleados municipales

El Pleno aprobó por unanimidad una nueva mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento, concretamente un Reglamento de Segunda Actividad para toda la plantilla, con lo que el actual equipo de gobierno municipal da respuesta a una demanda histórica de los propios empleados municipales. El reglamento, que se ha elaborado de forma consensuada con la plantilla durante un periodo de tres meses, a través de una Mesa General de Negociación en la que han participado los sindicatos UGT, CSIF, Sppmea y CCOO, regulará el procedimiento por el que se reubica a los trabajadores que, por un cambio de sus condiciones físicas o psíquicas, no puedan seguir desempeñando sus funciones habituales y tengan por ello que pasar a realizar otra labor. "Con ello todos los trabajadores tendrán la garantía de que el proceso de reubicación no será arbitrario ni dependerá de la voluntad del político de turno", destacó el concejal de Administración, Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Manuel Toro. Hasta ahora, los únicos empleados municipales del Ayuntamiento de Almonte que contaban con un Reglamento de Segunda Actividad son los agentes de la Policía Local, por lo que, de esta forma, "el reglamento se va a hacer extensivo al resto de la plantilla", con lo que, a su vez, "damos un paso más en el proceso que este equipo de gobierno inició desde el comienzo de la legislatura para equiparar las condiciones laborales de todos y cada uno de los trabajadores", añadió el edil almonteño. Toro recordó que, "en la pasada legislatura, el Gobierno del PP no sólo no abrió la Mesa General en cuatro años, sino que sólo atendió las reivindicaciones de un colectivo de 62 trabajadores, generando desigualdad y agravios comparativos que ahora hemos corregido de la mano del diálogo y la negociación colectiva para los 452 empleados".