La Mancomunidad Ribera de Huelva echa el cierre definitivo

La crónica de una muerte anunciada es una realidad. La Mancomunidad Ribera del Huelva echa el cierre definitivo tras el último pleno extraordinario. Nueve de los doce pueblos que componen la mancomunidad, ubicada físicamente en Aracena y que acoge la zona central de la comarca serrana, dieron su visto bueno a la clausura.

Los pueblos que avalaron el cierre fueron Aracena, Alájar, Corteconcepción, Cortelazor la Real, Los Marines, Galaroza, Valdelarco, Higuera de la Sierra y Puerto Moral, todos gobernados por el PSOE. Aracena, Higuera de la Sierra y Galaroza, al tener mayor población, poseen un voto de mayor valor que el resto de pueblos que tienen un único voto.

El ente albergaba la oficina para renovar el DNI y el Centro de Información a la Mujer

Los tres pueblos restantes como son Fuenteheridos, Linares de la Sierra y Zufre se abstuvieron al cierre, por lo que no se produjo ningún voto en contra. En esta terna el único pueblo gobernado por los socialistas es Fuenteheridos, cuyo actual alcalde, José Antonio Cortés, fue presidente de la mancomunidad casi en sus orígenes y reconocido defensor de la misma, al igual que Ezequiel Ruiz, expresidente de la mancomunidad y exalcalde de Puerto Moral. Tras las elecciones municipales de 2011 una decisión política y estratégica del PSOE obligó a Ezequiel Ruiz a dejar su cargo en favor de Manuel Guerra, actual alcalde de Aracena.

Desde ese momento, la mancomunidad entró en declive hasta su final con el actual presidente y alcalde de Galaroza, Antonio Sosa.

Años de abandono, falta de ideas y nuevos proyectos, cada vez menos servicios y un coste económico para los ayuntamientos injustificable ha conducido al cierre. Sin embargo, según fuentes oficiales, el PSOE de Huelva no ha dado ninguna directriz en contra ni a favor de la clausura del ente, es más, apuesta por su viabilidad dando servicios y sin un alto coste económico, ya que si bien no está totalmente saneada no cuenta con importantes deudas.

La del pasado lunes fue la quinta sesión plenaria de la mancomunidad en la presente legislatura: la de constitución en 2015, un pleno ordinario el pasado mes de febrero y tres citas extraordinarias recientemente. Un año y medio ha estado la mancomunidad sin ninguna sesión ordinaria.

La comisión liquidadora ha establecido el inventario de bienes del ente y su valor, unas propiedades (un vehículo, carpas, stands, mobiliario, entre otros) que se han repartido entre los pueblos según su demanda y necesidades. Cada localidad deberá pagar ahora esas adquisiciones. Además, según los casos, deberán abonar también las mensualidades atrasadas hasta este mes y la parte proporcional a las indemnizaciones de las dos trabajadoras despedidas.

Las cantidades, no facilitadas aún públicamente, varían de forma notable de unos pueblos a otros, pero oscilan entre los 10.000 euros de las poblaciones más pequeñas, a los 30.000 euros de las más grandes como Higuera o Galaroza y unos 80.000 de Aracena.

El Ayuntamiento de Aracena que no recibía beneficio directo del ente al tener sus servicios municipales propios ahora gana el edificio en propiedad. Uno de los puntos más debatidos y con mayor polémica del pleno fue la exigencia de Aracena al resto de pueblo del pago del IBI de los últimos cuatro años por el terreno que ocupa el edificio en el polígono industrial Cantalgallo. Una exigencia avalada por la ley, aunque algunos pueblos manifestaron sus disconformidad por ser "poco moral y ético".

La Mancomunidad Ribera de Huelva extinguió su último servicio el diciembre de 2016, el CIM (Centro de la Información a la Mujer con dos trabajadoras). En sus orígenes llegó a tener servicio mancomunado del agua y la basura, extinguido con la entrada de Giahsa, SAFI (atención a la familia y a la infancia), SDA (servicio de deportes agrupados), acogida de diferentes talleres de empleo, presentaciones, formación, renovación del DNI (que ahora pasará al Pabellón Ferial Ciudad de Aracena), oficina de Giahsa (desde hace poco junto al Servicio de Gestión Tributaria) y cursos del CADE Sierra.