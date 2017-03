El Gobierno se compromete con el CEUS pero no concreta financiación

Sanz terminó su intervención destacando que la única administración que ha puesto financiación para el Centro de Ensayos de Sistemas no Tripulados ha sido el Gobierno de España con 10,2 millones de euros. Unos fondos que se desglosan de la siguiente forma: 8,9 millones en equipamientos técnicos, un millón en estudios y asesoramiento técnico, así como 350.000 euros para reforma y adaptación de edificios en las instalaciones de Mazagón.

Sin embargo, el reloj juega en contra. La financiación no puede demorarse en exceso, más en un sector como el tecnológico que avanza de forma vertiginosa e inexorable. Sanz reconoce esta máxima, aunque insiste en que "para lograr estos recursos económicos es fundamental mandar a Europa el mensaje de que el proyecto cuenta con el respaldo de todos sus socios, evitando que trabas o retrasos burocráticos que puedan suponer la pérdida de los recursos necesarios para el éxito del proyecto".

Sanz considera que ahora se abre un periodo tras "superarse la etapa de Gobierno en funciones", lo que brinda margen de maniobra al ejecutivo de Mariano Rajoy a la hora de destinar fondos a la iniciativa. Sin embargo, eludió concretar cifras, según dijo, "para no adelantarse al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

El representante estatal reclamó "visión de futuro, lealtad institucional y colaboración de todas las administraciones" para remar en la misma dirección y llevar a buen puerto un proyecto "vital" para la provincia. Sus palabras se producen sólo un día después de que los socialistas presentasen en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley en el que se instaba al Gobierno central a dotar el proyecto de financiación en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Sigue sin despegar cuatro años después

El sector aeronáutico genera el 1,58% del PIB (Producto Interior Bruto) de Andalucía que a nivel laboral se traduce en 12.800 empleos directos y el doble si sumamos los indirectos. CEUS vendría a reforzar el peso del sector en la provincia. No en vano, el centro estaba concebido para apoyar la industria nacional de aeronaves. Las instalaciones se levantarían sobre 75 hectáreas anexas a las actuales instalaciones del INTA, convirtiendo al centro en el más avanzado de su clase en Europa. Para ello se construiría dos pistas de vuelo y un laboratorio científico y tecnológico para la calificación y certificación de sistemas no tripulados con apoyo de plataformas de investigación y simulación. Así al menos se vendió en 2013. Cuatro años después la voluntad de continuar con el proyecto continúa en pie, para lo cual el INTA ha realizado el diseño y los estudios necesarios, potenciando, además, las instalaciones del Cedea y complementando la actividad del nuevo centro. Aun así, la provincia clama una vez más por una financiación que no termina de concretarse.