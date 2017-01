Caja Rural del Sur apuesta por mejorar la dimensión de las cooperativas

José Luis García-Palacios Álvarez, en representación de la Fundación de Caja Rural del Sur, aseguró ayer que el sector del cooperativismo "debe estar convencido de que el futuro pasa por la mejora de la dimensión de las cooperativas que forman el mapa español y andaluz de este sector".

"La mayor dimensión nos llevará a la competitividad de nuestras cooperativas agrarias", dijo el representante de la Fundación Caja Rural del Sur, entidad que, junto a la Cajasol y su Instituto de Estudios, organizaron en Sevilla la Jornada sobre Dimensión y Competitividad del Cooperativismo Agroalimentario.

García-Palacios fue el encargado de cerrar con las conclusiones de trabajo el encuentro que, con una amplia representación del sector, se celebró durante toda la mañana, según informó la Fundación Caja Rural del Sur.

García-Palacios incidió en que "todos los agentes sociales, directa o indirectamente, que participan en el hecho cooperativo deben trabajar en la misma línea y armonizar estrategias y mensajes, ya que la atomización del sector es muy elevada en estos momentos, el insuficiente tamaño de nuestras cooperativas es hoy ya un freno para la expansión de sus productos, para ser más competitivos y llegar más lejos con nuestros productos".

Ante la evolución de los mercados, según García Palacios, "la necesidad de economías de escala es necesaria". "Si queremos atraer inversión y ser competitivos, es la única forma de sobrevivir con garantías y hacer frente a ese futuro", apuntó, para agregar que "es el momento para afrontar la consolidación del sector, pero no crecer por crecer, sino crecer para mejorar en economías de escala, en posición negociadora, competir a nivel internacional y tener más capacidad de innovación".

El representante de la Fundación Caja Rural del Sur defendió que el camino para acometer el futuro del sector es hoy necesario, ya que "no hemos vivido una crisis, hemos vivido y estamos viviendo todo un cambio estructural, cambio geopolítico, cambio de modelo productivo, con una serie de efectos que debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar el futuro".

"Como han hecho en la Unión Europea, donde el modelo de Finlandia es un ejemplo a seguir, hay que adaptar los modelos empresariales de nuestras cooperativas a estos cambios globales", añadió García-Palacios, para quien "es necesario integrar los cambios y replantear las denominadas tres íes"; es decir "integración, innovación e internacionalización", ya que "las cooperativas han demostrado su capacidad y aguante a épocas de crisis o cambios estructurales como los que hemos vivido, y están en condiciones de afrontar estos desafíos de posibles integraciones para ganar dimensión y ser más competitivas".

Otra de las conclusiones de la jornada, según García-Palacios, es el necesario relevo generacional del sector, porque, según ha manifestado, "no tenemos agricultores jóvenes para afrontar todos estos procesos, las cooperativas son la fórmula que mantiene como protagonistas a agricultores y ganaderos". "Si no conseguimos atraer a jóvenes vamos a tener un problema a la hora de que crezcan las empresas. Es un importante reto de futuro", advirtió."Las cooperativas deben mentalizarse que vender bien no es comercializar, es planificar producciones, con análisis y estudio, el empresario cuando decide qué va hacer es ahí es donde comienza la comercialización. Y eso conlleva un trabajo serio de investigación de productos y de mercados", concluyó.